Oto potencjalni rywale Polaków o awans na Euro. Baraże mogą nie być takie straszne

Eliminacje do mistrzostw Europy w Niemczech powoli dobiegają końca. Na turniej awansują bezpośrednio zwycięzcy i drugie drużyny 10 grup eliminacyjnych oraz gospodarz. W związku z tym pozostają jeszcze trzy miejsca, które są przeznaczone dla uczestników baraży, którzy dostają się do nich na podstawie wyników w Lidze Narodów. Zmierzą się w nich po cztery najlepsze drużyny z trzech dywizji Ligi Narodów, które nie wywalczyły awansu na Euro.

Oto potencjalni rywale Polaków w barażach

Biało-Czerwoni są pewni udziału w barażach, podobnie jak Bośnia i Hercegowina, Finlandia, Izrael, Serbia, Gruzja, Luksemburg, Grecja. Jeszcze przed listopadowym zgrupowaniem naszymi potencjalnymi w półfinale byli Włosi, a w finale moglibyśmy trafić na Chorwację. Na szczęście w pierwszych meczach te drużyny triumfowały, przez co sytuacja się zmieniła.

Włochy wygrały 5:2 z Macedonią Północną, a Chorwacja pokonała 2:0 Łotwę. Ponadto Armenia zremisowała z Walią 1:1, co również jest korzystne dla podopiecznych Michała Probierza. Gdyby eliminacje by się teraz zakończyły, to Biało-Czerwoni zmierzyliby się w półfinale baraży z Estonią. Z kolei drugą parę w ścieżce A stworzyłaby Walia, która zmierzyłaby się z Ukrainą, albo z Finlandią lub z Islandią, a zadecydować o tym miałoby losowanie.

twitter

Kiedy losowanie par barażowych?

Jednak wszystko rozstrzygnie się dopiero w ostatniej kolejce eliminacji. Włosi zagrają z Ukrainą, a Chorwaci z Armenią. Do baraży mogą też trafić Czesi, a wszystko to zależy od ich meczu z Mołdawią. Jeśli go przegrają, podobnie jak my będą próbowali wykorzystać ostatnią szansę na wzięcie udział w mistrzostwach Europy.

Kiedy inne reprezentacje będą jeszcze walczyć o awans, podopieczni Michała Probierza zagrają sparing z Łotwą. Mecz zaplanowano be wtorek 21 listopada o godz. 20:45 na PGE Narodowym. W czwartek 23 listopada, czyli dwa dni później odbędzie się losowanie par barażowych w Nyonie. Przypomnijmy półfinał i finał baraży odbędą się odpowiednio 21 i 26 marca 2024 roku.

Czytaj też:

Reprezentacja Polski w jeszcze bardziej osłabionym składzie. Zmiana decyzji ws. Piotra ZielińskiegoCzytaj też:

Kontrowersyjne zachowanie piłkarzy po meczu z Czechami. PZPN Reaguje