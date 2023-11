Reprezentacja Polski w jeszcze bardziej osłabionym składzie. Zmiana decyzji ws. Piotra Zielińskiego

Sytuacja w reprezentacji Polski po meczu z Czechami jest nieciekawa. Nie chodzi tu tylko o sytuację w grupie el. do Euro 2024, ale także pod względem kadrowym. W sobotę 18 listopada PZPN opublikował raport, w którym poinformował, że kontuzjowany Paweł Bochniewicz opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.

Problemy zdrowotne polskich piłkarzy

W kadrze Biało-Czerwonych nie brakuje kłopotów zdrowotnych. W przerwie meczu z Czechami Karol Świderski poczuł się źle, w konsekwencji czego trafił do szpitala, a ponadto w tym spotkaniu nie wystąpił chory Piotr Zieliński. – Piotr w nocy poprzedzającej mecz z Czechami zmagał się z infekcją górnych dróg oddechowych. Z tego powodu nie był w stanie wystąpić w tym spotkaniu. Zostaje z nami na zgrupowaniu i aktualnie przechodzi leczenie – poinformował lekarz kadry doktor Jacek Jaroszewski.

Team menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski wyznał w rozmowie z pap.pl, że Piotr Zieliński ma anginę. W jego przypadku wykluczono również obecność koronawirusa. – Zostaje z nami na zgrupowaniu i przechodzi leczenie – napisał w raporcie dr. Jaroszewski.

Zmiana decyzji ws. Piotra Zielińskiego

Ostatecznie nastąpiła nagła zmiana planów ws. pomocnika Napoli. O wszystkim poinformował kanał "Łączy nas piłka". "Piotr Zieliński z powodu choroby opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Lekarz reprezentacji Polski zdiagnozował u zawodnika anginę. Pomimo niezwłocznego podjęcia leczenia stan piłkarza nie poprawił się na tyle, aby mógł brać udział w treningach i wtorkowym meczu. W związku z tym Piotr Zieliński wrócił do klubu" – czytamy.

Zgrupowanie opuścili także Patryk Peda i Mateusz Łęgowski. Michał Probierz pozwolił im dołączyć do drużyny młodzieżowej, która we wtorek zagra z Niemcami w el. Euro do lat 21.

