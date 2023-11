Raport nt. stanu zdrowia polskich piłkarzy. Wiadomo, co im dolega

Polscy piłkarze zremisowali 1:1 piątkowy mecz z Czechami. Taki wynik odebrał nam szansę na bezpośredni awans na nadchodzące Euro 2024. Niestety w trakcie tego spotkania paru kluczowych zawodników doznało kontuzji.

Jak się czuje Zieliński? Raport nt. stanu zdrowia polskich piłkarzy

Zaczęło się od Piotra Zielińskiego, który z powodu choroby nie mógł wyjść na to spotkanie. W rozmowie z PAP i team manager kadry Jakub Kwiatkowski poinformował, że ma anginę. – Kłopoty zaczęły się w nocy poprzedzającej mecz, więc nie było mowy o występie. Zaprzeczam informacjom niektórych mediów, że to COVID – poinformował. WP SportoweFakty poinformowały, cytując rzecznika PZPN, że zawodnik Napoli przeszedł testy, które wykluczyły wirusa.

W przerwie meczu poinformowano, że Karol Świderski trafił do szpitala. Gracz Charlotte FC źle poczuł się w szatni, w związku z czym podjęto szybką decyzję o przewiezieniu go do placówki. Zmienił go Adam Buksa. Jak ustalił "Przegląd Sportowy", napastnik został odwieziony do szpitala, gdzie przeszedł badania. Polski Związek Piłki Nożnej miał zdecydować, że będzie on do dyspozycji Michała Probierza podczas zgrupowania.

Wiadomo, co dolega Bochniewiczowi. Dwóch piłkarzy opuściło zgrupowanie

W drugiej połowie z kontuzją zszedł Paweł Bochniewicz. Jak poinformował PAP Jakub Kwiatkowski, defensor zmaga się z rwą kulszową. – Obecnie trwa diagnostyka – zdradził. Ponadto team manager reprezentacji Polski poinformował, że pozostali piłkarze są zdrowi i nie ma większych problemów.

Ponadto jak poinformował Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl zgrupowanie opuścili Patryk Peda i Mateusz Łęgowski. Michał Probierz pozwolił im dołączyć do drużyny młodzieżowej, która we wtorek zagra z Niemcami w el. Euro do lat 21. Po czterech meczach mają podopieczni Adama Majewskiego mają na swoim koncie komplet zwycięstw i prowadzą w tabeli grupy D.

Czytaj też:

Tomasz Hajto dosadnie o grze Roberta Lewandowskiego. Powiedział, co zrobiłby w przerwie meczuCzytaj też:

Bolesna ocena „wyczynów” Polaków. Były kapitan kadry nie gryzł się w język