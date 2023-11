Tomasz Hajto dosadnie o grze Roberta Lewandowskiego. Powiedział, co zrobiłby w przerwie meczu

Polscy piłkarze zawiedli w meczu z Czechami i zaprzepaścili ostatnią szansę na awans. Mimo że w grze pod wodzą Michała Probierza można było doszukać się paru pozytywów, to niestety remis 1:1 sprawia, że swojej szansy będziemy musieli szukać w barażach, których półfinały zaplanowano na 21 marca, a finały – 26 marca.

Tomasz Hajto wskazał winnego wyniku z Czechami

Na gorąco po tym spotkaniu dziennikarze i eksperci głośno komentowali to, co się stało z tą reprezentacją w tych eliminacjach. Powrót Roberta Lewandowskiego po kontuzji niestety nie sprawił, że byliśmy skuteczniejsi. Jakby tego było mało, nasz kapitan zagrał po prostu słabo, za co został oceniony przez „Wprost” na „jedynkę”.

„Nie pamiętamy ani jednego udanego zagrania »Lewego«, jeśli nie liczyć pojedynczych podań do tyłu, gdy po prostu oddawał piłkę kolegom. Zwalniał akcje, piłka mu odskakiwała, wyglądał jak ciało obce w tym zespole, a tu naprawdę duża sztuka. Miał jedną dobrą sytuację, do zdobycia bramki, lecz nieczysto trafił w futbolówkę. Coś okropnego. Mocna kandydatura do najgorszego występu Lewandowskiego w reprezentacji” – tłumaczymy.

Były kapitan reprezentacji Polski – Tomasz Hajto na antenie Polsatu Sport poszedł jeszcze o krok dalej. – Powiem wam szczerze, że zmieniłbym Roberta Lewandowskiego w przerwie meczu. Grał słabo. Jest to wielki piłkarz i jest niesamowicie skuteczny, ale ta reprezentacja i kibice nie mają czasu, na czekanie, żeby Robert się przełamał – powiedział w studio.

W meczu z Czechami Robert Lewandowski oddał trzy strzały, z czego jeden był celny. Były reprezentant Polski jednak nie przekreśla 35-latka i wierzy, że będzie lepiej. – Robert w końcu się przełamie i zacznie strzelać – zakończył.

