Problemy reprezentacji Polski. PZPN zdradza, kto jeszcze opuści zgrupowanie

Niestety po spotkaniu z Czechami Polacy nie mają już szans na bezpośredni awans na Euro 2024. Ostatnią szansą są baraże, które rozegrane zostaną w marcu. Niestety na tym zgrupowaniu pojawiły się dodatkowe problemy.

Raport Jacka Jaroszewskiego nt. stanu zdrowia kadrowiczów

Przed meczem z Czechami dowiedzieliśmy się, że Piotr Zieliński nie ma szans wystąpić w tym spotkaniu. Jak zdradził team manager reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski, zawodnik Napoli ma anginę. W jego przypadku wykluczono koronawirusa, choć pojawiały się takie plotki. Ponadto w przerwie spotkania zemdlał Karol Świderski i trafił on do szpitala. PZPN poinformował, że z jego zdrowiem jest wszystko dobrze i pozostaje na zgrupowaniu.

W sobotę PZPN opublikował raport medyczny ws. kadrowiczów, przygotowany przez lekarza kadry doktora jacka Jaroszewskiego. Jeśli chodzi o Piotra Zielińskiego, to medyk poinformował: – Piotr w nocy poprzedzającej mecz z Czechami zmagał się z infekcją górnych dróg oddechowych. Z tego powodu nie był w stanie wystąpić w tym spotkaniu. Zostaje z nami na zgrupowaniu i aktualnie przechodzi leczenie.

Z kolei w przypadku Karola Świderskiego dowiadujemy się, że w przerwie źle się poczuł, co uniemożliwiło jego dalszą grę. – Przeszedł już kompleksowe badania, które potwierdziły, że wszystko jest w porządku. W sobotę zapadła decyzja, że może wrócić do pełnego treningu i normalnie przygotowywać się do spotkania z Łotwą – zaznaczył lekarz.

Kolejny piłkarz opuści zgrupowanie

W drugiej połowie z urazem zszedł także Paweł Bochniewicz, który nie dokończył starcia z Czechami również przez kontuzję. – Ucierpiał w wyniku jednego ze starć w trakcie spotkania z Czechami. Ma objawy rwy kulszowej i przechodzi terapię, która ma mu pozwolić jak najszybciej wrócić do treningów – czytamy.

– Leczenie będzie kontynuował w klubie – informuje PZPN.

To już trzeci piłkarz, który opuszcza zgrupowanie reprezentacji Polski. Wcześniej dorosłą kadrę opuścili Patryk Peda i Mateusz Łęgowski. Michał Probierz pozwolił im dołączyć do drużyny młodzieżowej, która we wtorek zagra z Niemcami w el. Euro do lat 21. Po czterech meczach mają podopieczni Adama Majewskiego mają na swoim koncie komplet zwycięstw i prowadzą w tabeli grupy D. Z kolei pierwsza kadra 21 listopada o godzinie 20:45 zagra mecz towarzyski z Łotwą na PGE Narodowym.

