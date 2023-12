Sebastian Szymański na celowniku giganta. Przyciągnął uwagę znanego trenera

Bieżący sezon SuperLig jest dla Sebastiana Szymańskiego jednym z najlepszych w całej karierze. Polak rozkochał w sobie serca kibiców Fenerbahce z miejsca stając się podstawowym zawodnikiem zespołu. Tylko do tej pory w 25 meczach we wszystkich klubowych rozgrywkach strzelił 10 goli, do których dołożył tyle samo asyst. Nic dziwnego, że w jego kierunku spoglądają największe firmy świata.

Media: Sebastian Szymański na celowniku Liverpoolu

24-letni ofensywny pomocnik trafił do klubu ze Stambułu latem bieżącego roku z rosyjskiego Dynama Moskwa. Ze względu na wybuch wojny w Ukrainie, ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w holenderskim Feyenoordzie, gdzie również był jednym z najlepszych zawodników drużyny. Wszystko wskazuje na to, iż jego kariera w Turcji nie potrwa długo, ponieważ dzięki znakomitym występom może wkrótce zasilić jeden z największych klubów w Premier League.

Mowa o Liverpoolu, który od dłuższego czasu poszukuje wzmocnień w środku pola. W poprzednim oknie transferowym klub z Anfield sięgnął po takie nazwiska, jak m.in. Dominik Szoboszlai, Alexis MacAllister, Ryan Gravenberch czy Wataru Endo, jednak w dalszym ciągu kontynuują projekt, w którym jednym z elementów miałby być właśnie Polak. Jak donosi serwis sabah.com.tr ogromnym fanem talentu Sebastiana Szymańskiego jest menedżer The Reds Juergen Kloop.

Sebastian Szymański wyceniony

Dotychczas reprezentant Polski najczęściej łączony był z takimi markami, jak Manchester United czy SSC Napoli. Potencjalny transfer do Liverpoolu nie byłby trudny, szczególnie dla angielskiego zespołu, gdyż Fenerbahce wyceniło 24-latka na 20 milionów euro. Taka suma nie stanowiłaby przeszkody dla zespołu niemieckiego szkoleniowca.

Do transakcji miałoby dojść najwcześniej latem 2024 roku, ponieważ władze Fenerbahce chcą, by Polak pomógł drużynie w sięgnięciu po mistrzostwo SuperLig oraz w zdobyciu krajowego pucharu. Obecnie żółto-granatowi zajmują 2. miejsce w lidze, tracąc do liderującego Galatasaray trzy punkty.

