Nie żyje trener mistrzów świata. Prowadził także FC Barcelonę

Argentyna to obecny mistrz świata. Zespół Lionela Scaloniego zdobył dla swojej ojczyzny trzeci tytuł w historii. Pozostałe dwa to zasługa świetnych turniejów w 1978 i 1986 roku. Za pierwszym z sukcesów stał Cesar Luis Menotti. Dziś kraj Ameryki Południowej opłakuje wielkiego trenera, który wniósł do ich życia wiele wspaniałych momentów. O śmierci szkoleniowca poinformowała między innymi argentyńska federacja piłkarska. W ostatnim czasie zmagał się z problemami zdrowotnymi.

Nie żyje trener mistrzów świata z 1978 roku

Cesar Luis Menotti urodził się 5 listopada 1938 roku w Rosario, mieście, które dziś jest znane z powodu Lionela Messiego. Jako piłkarz reprezentował barwy lokalnego klubu, a także Boca Juniors czy Santosu, gdzie zetknął się ze słynnym Pele. Występujący w ataku gracz rozegrał dwa mecze dla kadry Albicelestes.

Większą karierę zrobił jednak jako szkoleniowiec. Po mistrzostwach świata w 1974 roku jako 36-latek został selekcjonerem kadry. Cztery lata później doprowadził ją do największego sukcesu w historii. Zespół ze słynnym Mario Kempes w składzie wygrał mundial przed własną publicznością. Kraj oszalał na punkcie wielkiego zespołu.

Menotti pełnił funkcję selekcjonera do 1982 roku. Wówczas zespół zawiódł na kolejnym mundialu. Później trener prowadził między innymi FC Barcelonę z Diego Maradoną w składzie. W kolejnych latach los zaprowadził go także do Atletico Madryt, River Plate, kadry Meksyku czy Sampdorii.

twitter

Argentyna opłakuje Cesara Luisa Menottiego

„Drogi Flaco, pożegnanie z Tobą jest dla nas ogromnym bólem. Dałeś nam wiele podczas swojej kariery. Bez wątpienia Twoje przejście do nieśmiertelności będzie wiązało się z najlepszymi wspomnieniami nas wszystkich, którzy kochają futbol” – napisał na Twittterze prezes Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej Chiqui Tapia.

Czytaj też:

Kompromitacja piłkarzy Legii Warszawa. Dla kogo mistrzostwo Polski?Czytaj też:

Grał na mundialu w Katarze, teraz spadł do III ligi. Czarna sobota byłych reprezentantów Polski