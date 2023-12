Messi zdradził całą prawdę o sytuacji z Lewandowskim. Chciał go ośmieszyć

Reprezentacja Polski zmierzyła się z Argentyną w fazie grupowej mistrzostw świata w Katarze i przegrała 0:2 po golach Alexisa MacAllistera oraz Juliana Alvareza. Jednym z nielicznych bohaterów tamtego meczu został Wojciech Szczęsny, który w pierwszej połowie obronił rzut karny egzekwowany przez Lionela Messiego. Pomiędzy piłkarzem Interu Miami i Robertem Lewandowskim doszło wówczas do spięcia, którego kulisy poznajemy dopiero rok później.

Lionel Messi chciał zemścić się na Robercie Lewandowskim

Do wspomnianego incydentu pomiędzy dwoma napastnikami doszło na początku drugiej połowy. Ówczesny zawodnik Paris Saint-Germain prowadził piłkę przy nodze i próbował minąć kapitana reprezentacji Polski, jednak został przez niego sfaulowany. 35-latek chciał przeprosić kolegę po fachu, jednak Argentyńczyk nie podał mu ręki i odszedł dalej. O całej sytuacji przypomniał Angel Di Maria, który w filmie dokumentalnym „Mistrzowie rok później” przyznał: – Nawet moja babcia zdawała sobie sprawę, że Messi celowo poszedł na konfrontację z Lewandowskim.

Sprawę skomentował również napastnik Interu Miami. Potwierdził wersję, którą opowiedział jego kolega z reprezentacji Argentyny i niczego nie ukrywał. Dodatkowo wspomniał, że wypowiedzi Roberta Lewandowskiego na temat niesłuszności przyznania mu Złotej Piłki w 2021 roku były nieszczere. Podkreślił, iż sam powiedział publicznie, że Polak powinien otrzymać tę nagrodę, ale rok wcześniej, gdy plebiscyt został odwołany przez pandemię COVID-19.

– Irytowały mnie wypowiedzi Lewandowskiego. Kiedy zdobyłem Złotą Piłkę, naprawdę czułem to, co o nim powiedziałem. Zignorowałem go podczas meczu w Katarze, ponieważ byłem zły. Nie powinien mówić tego, co powiedział. Tak, byłem bardzo zły. Czy celowo chciałem go przedryblować? Tak – powiedział Lionel Messi w rozmowie z ESPN.

Czytaj też:

Robert Lewandowski gorszy od innego polskiego snajpera? Liczby to potwierdzająCzytaj też:

Hiszpanie bez litości dla Roberta Lewandowskiego. Były reprezentant ujawnia