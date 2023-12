Robert Lewandowski podpadł Lionelowi Messiemu. Wygadał się jeden z kolegów Argentyńczyka

Robert Lewandowski i Lionel Messi od lat uchodzą za czołowych piłkarzy świata. Zdecydowaną większość statuetek indywidualnych otrzymuje ten drugi. Argentyńczyk zamienił przed sezonem Paris Saint Germain na Inter Miami, gdzie rozbudowuje wizerunek Major League Soccer. Tymczasem w jego byłym klubie, FC Barcelonie, kluczową postacią jest właśnie „Lewy”.

Robert Lewandowski podpadł Messiemu

Obaj zawodnicy mieli okazję zmierzyć się w bezpośrednim pojedynku reprezentacyjnym w ubiegłym roku. Podczas mistrzostw świata w Katarze Argentyna wygrała z kadrą Czesława Michniewicza (ówczesnego selekcjonera) 2:0. Pod koniec meczu Lewandowski sfaulował Messiego, a gdy chciał go przeprosić podaniem ręki, starszy z zawodników go zignorował.

Do sprawy odniósł się Angel Di Maria, który w dokumencie „Campeones, un ano despues” stwierdził, że Lewandowski właśnie tym podpadł Messiemu, który spięcia wziął mocno do siebie. Stwierdził, że kolega z zespołu pokazuje zemstę poprzez poczynania na boisku, a nie krzyki.

– Nawet moja babcia rozumiała, że Messi celowo konfrontował się z Lewandowskim. Te rzeczy czasami w nim pozostają. Gdy ktoś coś o nim powie, on wrzuci ci to w wiadomości lub odpowie na boisku. To jest jego styl komunikacji, to jest jego sposób. To u niego normalne. Niektórzy czasami nie okazują mu szacunku i nie rozumieją, że jest najlepszym piłkarzem w historii. Nie musisz mu nic mówić, bo kończy się to zaognieniem sytuacji i robi się jeszcze gorzej – stwierdził Di Maria.

Historia relacji Lewandowskiego z Messim

Sprawa oschłych relacji ma trwać od czasu gali Złotej Piłki w 2021 roku, kiedy to Messi powiedział, że Lewandowski zasłużył na nagrodę za 2020 rok, choć sam nie zagłosował na niego w plebiscycie FIFA The Best. W maju 2023 roku obaj zawodnicy spotkali się na rozdaniu nagród Laureus World Sports Award, zamieniając kilka słów. Ich relacje zdają się być na lepszym poziomie niż jeszcze rok temu.

Czytaj też:

Kamil Grabara zażartował z Michała Probierza? Sarkastyczna wypowiedź nt. braku powołaniaCzytaj też:

Radomiak podebrał trenera Lechowi. Pierwszy raz poprowadzi zespół Ekstraklasy