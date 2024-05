Kylian Mbappe nie zagra w wielkiej imprezie. Nawet prezydent nic nie wskórał

Kylian Mbappe powoli żegna się z Paryżem. Jednemu z najlepszych piłkarzy świata wygasa kontrakt z Paris Saint-Germain i nie zostanie on przedłużony. Od lipca Francuz ma zostać zawodnikiem Realu Madryt, co będzie się wiązało nie tylko z dumą, ale także z większą liczbą obowiązków medialnych. Jeszcze na przełomie czerwca i lipca 25-latka czeka gra na niemieckich boiskach podczas Euro 2024. Francuzi mieli nadzieję, że Mbappe wystąpi także na igrzyskach olimpijskich. Wygląda na to, że tak się nie stanie.

Emmanuel Macron zabiegał o występ Mbappe

Wszystko dlatego, że Mbappe będzie musiał wziąć udział w meczach towarzyskich Realu Madryt. Te często odbywają się poza Europą i generują olbrzymie zainteresowanie fanów piłki nożnej.

„Cadena Cope” poinformowała, że o grę Mbappe na igrzyskach mocno zabiegał prezydent Francji Emmanuel Macron. Miał się nawet spotkać z prezydentem Realu Madryt Florentino Perezem, by uzyskać pozwolenie na występ 25-latka w Paryżu. Perez był jednak nieugięty i Francuzi będą musieli radzić sobie bez największej gwiazdy.

Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że sam Mbappe wyrażał chęć gry podczas igrzysk olimpijskich. Każdy mile widziałby go w kadrze, bo przypomnijmy, że wszedłby do limitu trzech zawodników powyżej 23. roku życia, którzy mogą się znaleźć w olimpijskim składzie. Trójkolorowi na własnej ziemi zrobią wszystko, by sięgnąć po złote medale, a to mógłby być cenny dodatek w karierze byłego zawodnika AS Monaco.

twitter

Prestiżowe starcia Realu Madryt

Mbappe jednak tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, w okresie igrzysk będzie poza Europą. Pod koniec lipca Real wyruszy na tournee do USA, gdzie zmierzy się kolejno z AC Milan (31 lipca), FC Barcelona (3 sierpnia) i Chelsea (6 sierpnia). Królewscy są jeszcze myślami przy tym sezonie, ponieważ 1 czerwca zagrają w finale Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund.

Czytaj też:

Cudowny gol Arkadiusza Milika. Polak wskrzesił Juventus w hicie Serie ACzytaj też:

Lewandowski dopiero co rozpoczął mecz, a już zaskoczył. Polak pokazał klasę