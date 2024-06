Nieodpowiedzialne zachowanie uznanego piłkarza. Tak się „bawi” w trakcie Euro

Podczas Euro 2024 wszystkie oczy kibiców futbolu skierowane są na Niemcy i rozgrywany tam turniej. Sytuacja w grupach powoli się klaruje i poznajemy kolejne zespoły, które zagrają w kolejnej fazie tych zmagań.

Euro 2024: Zaskakująca sytuacja w grupie B

W poniedziałek 24 czerwca będziemy znali sytuację w grupie B, w której grają Hiszpanie, Włosi, Chorwaci i Albańczycy. Sześć punktów i pewien awans mają zawodnicy La Furia Roja. Italia jest bardzo blisko dołączenia do nich, ale nie może przegrać z Chorwacją, która po dwóch kolejkach jest na ostatnim miejscu w grupie z dorobkiem 1 pkt i gorszym bilansem bramkowym od czerwono-czarnych.

Ostatnio w mediach społecznościowym „bohaterem” w negatywnym tego słowa znaczeniu został jeden z hiszpańskich piłkarzy, który nie znalazł się w kadrze na Euro 2024. Angelino, bo o nim mowa jest zawodnikiem RB Lipsk, ale w ostatniej kampanii występował na wypożyczeniach w Galatasaray i AS Romie.

Nieodpowiedzialne zachowanie piłkarza

Został nagrany film z udziałem zawodnika, który opublikowano w mediach społecznościowych. Na nagraniu uwieczniono, jak zachowuje się nieodpowiedzialnie podczas wakacji. 27-latek „odpoczywa” skacząc przez płonące ognisko.

twitter

Trzeba przyznać, że to nietypowa, jak na profesjonalnego piłkarza "rozrywka". Na nagraniu nie widać, żeby coś mu się stało, więc miejmy nadzieję, że wszystko jest w porządku i po wakacjach będzie mógł razem z drużyną przygotowywać się do nowego sezonu.

Aktualnie piłkarz wyceniany jest na 8 mln euro. Najlepszy moment swojej kariery przeżywał w 2021 roku, kiedy jego wartość wynosiła 35 mln euro. W sezonie 2023/24 Angelino występował w Galatasaray i AS Romie. Dla tureckiego klubu wystąpił 19 razy w lidze, el do LM i Lidze Mistrzów. Z kolei we Włoszech zanotował 1 spotkanie więcej.

Czytaj też:

Kto zastąpi Wojciecha Szczęsnego? Michał Probierz ma swojego faworytaCzytaj też:

Polski piłkarz kończy karierę reprezentacyjną? Wymowne obrazki