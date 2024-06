Wzruszający moment na konferencji Modricia. Wymowne zachowanie hiszpańskich kibiców

W poniedziałek 24 czerwca Hiszpania przypieczętowała pierwsze miejsce w grupie, zwyciężając z Albanią. W drugim, tym najciekawszym meczu o wyjście z grupy walczyli Chorwaci z Włochami.

Raport Euro 2024: Wzruszający moment na konferencji Luki Modricia

Lwią część tego spotkania prowadzili Chorwaci, którzy wyszli na prowadzenie za sprawą Luki Modricia. Gol na wagę remisu i drugiego miejsca w grupie zdobył w ósmej minucie czasu doliczonego Mattia Zaccagni. W naszym raporcie z Euro 2024 zajmiemy się najciekawszymi wydarzeniami z tego dnia mistrzostw.

Po meczu Chorwacja – Włochy na konferencji prasowej obecny był Luka Modrić, który był załamany takim wynikiem. Jego reprezentacja ma na swoim koncie dwa „oczka” i co prawda ma jeszcze jakieś szanse na awans z trzeciego miejsca, ale może to być bardzo trudne. W pewnym momencie głos zabrał jeden z włoskich dziennikarzy, który zamiast zadania mu pytania... poprosił go, by ten nigdy nie odchodził na emeryturę. „Chcę ci podziękować za wszystko, co pokazałeś nie tylko dziś wieczorem, ale w całej swojej karierze. Chciałbym cię prosić, abyś nigdy nie odchodził na piłkarską emeryturę, ponieważ jesteś jednym z najlepszych zawodników, jakich kiedykolwiek komentowałem w swoim życiu” – rzucił.

To zaskoczyło Chorwata, który podziękował mu z głębi serca. „Chciałbym grać wiecznie, ale nadejdzie czas, kiedy będę musiał zawiesić buty. Będę grał dalej, ale nie wiem jak długo jeszcze. Dziękuję bardzo za te słowa” – odparł.

twitter

Wymowne zachowanie hiszpańskich kibiców

W meczu Albania – Hiszpania rozgrywanym równolegle miały miejsce nieco inne obrazki. UEFA zawiesiła na dwa mecze Mirlinda Daku za to, że po meczu z Chorwacją wziął megafon i zaczął obrażać Serbów i Macedończyków. To nie pierwsza taka sytuacja, bo wcześniej federacja tej nacji została ukarana za podobne okrzyki kibiców.

twitter

Hiszpańscy kibice postanowili „zrewanżować się” Albańczykom i w trakcie ich bezpośredniego spotkania fani La Furja Roja skandowali hasła „Kosowo-Serbia”.

twitter

Po wygranym spotkaniu Ferran Torres zamieścił w serwisie X (dawniej Twitter) wpis w kierunku swoich kibiców. „Zakończyliśmy pierwszą fazę w wielkim stylu. Teraz zaczyna się coś dobrego... a my chcemy znacznie więcej!” – zapewnił.

twitterCzytaj też:

Były kapitan reprezentacji przed meczem z Francją. „Krychowiak wywiązywał się ze swoich zdań”Czytaj też:

Robert Lewandowski mocno się otworzył. „Osobiście był to dla mnie dramat”