Cristiano Ronaldo gorszy od Roberta Lewandowskiego. Jeden moment zmienił wszystko

Portugalia rywalizowała w grupie F. Najpierw pokonała Czechy 2:1, następnie Turcję 3:0, ale na sam koniec przegrała sensacyjnie z Gruzją 0:2. Swojej wściekłości podczas spotkania nie ukrywał Cristiano Ronaldo. 39-latek był zły w szczególności na sędziego, który według niego podejmował wiele niesłusznych decyzji na boisku. Kapitan portugalskiej drużyny zszedł z boiska w 66. minucie i wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że mamy do czynienia z historycznym wydarzeniem.

Cristiano Ronaldo bez gola w fazie grupowej

Wówczas bowiem zamknęły się wszystkie drogi Ronaldo do strzelenia gola w fazie grupowej. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu nie otworzył swojego dorobku bramkowego i po raz pierwszy w dziejach nie zanotował przy swoim nazwisku trafienia w fazie grupowej wielkiego turnieju. Choćby na poprzednim Euro strzelił pięć goli w pierwszych trzech pojedynkach, a teraz statystyki są wyraźnie słabsze.

Co ciekawe, mamy do czynienia z sytuacją, w której po raz pierwszy Ronaldo jest gorszy pod względem strzeleckim w fazie grupowej Euro od Roberta Lewandowskiego. Wcale tak nie musiało się stać, ale Polak zdobył bramkę z rzutu karnego w meczu przeciwko Francji, który kończył przygodę reprezentacji Polski z turniejem rozgrywanym w Niemczech. Lewandowski co prawda wykonywał jedenastkę dwukrotnie, ale ostatecznie pokonał golkipera rywali.

Lewandowski podczas fazy grupowej z powodu kontuzji przebywał na boisku przez krótszy czas niż kapitan reprezentacji Portugalii. Piłkarz naszej drużyny opuścił mecz z Holandią, wszedł w drugiej połowie spotkania z Austrią i rozegrał cały pojedynek z Francją. Cristiano Ronaldo natomiast ma na swoim koncie dwa pełne starcia i 66 minut gry przeciwko Gruzji.

Cristiano Ronaldo pobił wiele rekordów

Oczywiście brak gola w fazie grupowej musi być denerwujący dla tak ambitnego sportowca jak Cristiano Ronaldo, lecz Portugalczyk może szczycić się tym, iż został pierwszym piłkarzem w historii, który zagrał na sześciu turniejach rangi mistrzostw Europy, co pokazuje jego długowieczność. Jest też najlepszym strzelcem w dziejach tej imprezy z dorobkiem 14 bramek.

