Niemcy zdziwieni sposobem, w jaki potraktowano Polaka. „Kolejna niespodzianka”

35-letni Francuz Francois Letexier będzie sędzią finału Mistrzostw Europy w piłce nożnej pomiędzy Hiszpanią a Anglią, który odbędzie się w niedzielę o 21:00. Komisja sędziowska Europejskiej Federacji Piłkarskiej (UEFA) ogłosiła w czwartek zaskakujący skład arbitrów. Wśród głównych kandydatów do prowadzenia starcia o mistrzostwo Starego Kontynentu byli bowiem Szymon Marciniak oraz rodak Letexiera Clement Turpin. Tymczasem Polak będzie tylko sędzią technicznym.

Niemcy komentują brak Marciniaka

Brak nominacji dla Marciniaka, czy też Turpina, odbił się sporym echem. Wiele osób już to skomentowało, a wśród nich są także niemieccy dziennikarze, którzy jeszcze jakiś czas temu zarzucali Marciniakowi i jego zespołowi, że podejmował złe decyzje w meczu Realu Madryt z Bayernem Monachium w ramach Ligi Mistrzów. Tak czy inaczej, klasa polskiej ekipy jest niepodważalna i każdy zdaje sobie z tego sprawę.

„Kolejna niespodzianka z udziałem sędziego na Euro 2024” – pisze sport1.de w tytule swojego artykułu, wskazując, iż to Letexier będzie rozjemcą starcia Hiszpanii z Anglią.

„UEFA sprawiła już niespodziankę w półfinale nominacją Felixa Zwayera. Przed, w trakcie i po meczu pomiędzy Anglią a Holandią odbyło się wiele dyskusji na ten temat” – dodano na sport1.de.

Marciniak sędziował tylko dwa mecze

Marciniak kończy udział w Euro 2024 w roli głównego arbitra z ledwie dwoma poprowadzonymi spotkaniami: fazy grupowej Belgia – Rumunia (2:0) i 1/8 finału Szwajcaria – Włochy (2:0). W Niemczech UEFA nakazała mu pozostać do samego końca, a po półfinałach do domu został odesłany Daniele Orsato. Wydawało się, że to sędziemu z Italii na sam koniec kariery przypadnie zaszczyt sędziować wielki finał mistrzostw Europy. UEFA postanowiła jednak inaczej, zaskakując wszystkich.

