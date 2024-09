Trener Barcelony nieugięty ws. Szczęsnego. Zaskakujące doniesienia: „Rozmawiali”

W ostatnich dniach polskie i hiszpańskie media żyją powrotem Wojciecha Szczęsnego z piłkarskiej emerytury i transferem do FC Barcelony. Padło już słynne „here we go” Fabrizio Romano a bramkarz w poniedziałek ma przejść testy medyczne. Według doniesień, Polak ma podpisać kontrakt do końca czerwca, ale jeśli chciałby dłużej współpracować z klubem, drzwi mają być otwarte. Jego pensja ma opiewać na trzy miliony euro.

Transfer Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony

Zdaniem dziennikarzy dużą rolę w tym transferze odegrał Robert Lewandowski, który przez niemieckich dziennikarzy został mianowany „agentem”. Kapitan reprezentacji Polski miał kontaktować się z rodakiem i namawiać go na przenosiny do Katalonii, która straciła Marca-Andre ter Stegena.

Po ostatnim meczu z Getafe dziennikarze wypytywali trenera nt. Wojciecha Szczęsnego. Niemiec nabrał wówczas wody w usta i powiedział. „Rozmawiam tylko o zawodnikach, których mamy w drużynie. Inaki jest naszym bramkarzem numer jeden i jestem szczęśliwy. To się liczy” – powiedział Flick, cytowany przez „Mundo Deportivo”.

Hansi Flick wymijająco nt. Szczęsnego, ale z nim miał już rozmawiać

Hiszpanie nie odpuszczają Flickowi i przed kolejnym spotkaniem, tym razem z Osasuną znów wypytywali o pozycję bramkarza w klubie. – Inaki może grać w podstawowym składzie przez cały sezon, dobrze pracuje. Jeśli chodzi o innego bramkarza, nie wiem, musimy poczekać – powiedział Niemiec, cytowany przez BarcaInfo.

Teraz trzeba czekać na oficjalne potwierdzenie pozyskania bramkarza przez klub. Według relacji Łukasza Wiśniowskiego Hansi Flick już miał odbyć rozmowę z Wojciechem Szczęsnym. Taką informację przekazał w serwisie meczyki.pl.

– Panowie dyskutowali na temat stylu gry Barcelony, dlatego że Wojciech Szczęsny to jest jednak bramkarz, który jest przyzwyczajony do innego stylu. Juventus to była drużyna, która grała dość defensywnie, w niskim bloku. Podobnie jak reprezentacja Polski – zrelacjonował.

Wszyscy zastanawiali się, jak na możliwy powrót zareaguje żona Wojciecha Szczęsnego – Marina. „Żona Wojciecha Szczęsnego jest nawet bardziej pozytywnie nastawiona na transfer do FC Barcelony niż on sam” – dodał, cytowany przez BarcaInfo.

