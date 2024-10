Media: Trener Legii otrzymał status podejrzanego! Pojawiły się dwa zarzuty

Goncalo F. jest jednym z najpopularniejszych, ale także najbardziej kontrowersyjnym trenerem w PKO Ekstraklasie. 5 marca 2023 roku na terenie Areny Lublin, będąc jeszcze trenerem Motoru Lublin, uderzył Pawła Tomczyka plastikową kuwetą na dokumenty w okolice lewego oka. M.in. w związku z tym skandalicznym zachowaniem otrzymał dwa zarzuty od Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe.

Goncalo F. z kłopotami

Portal sport.pl w dokładny sposób przedstawił zarzuty, jakie pojawiły się w kierunku Goncalo F. Padły one po ponad półtora roku od kontrowersyjnych wydarzeń w Lublinie.

"1) 5 marca 2023 roku na terenie Areny Lublin uderzył Pawła Tomczyka plastikową kuwetą na dokumenty w okolice lewego oka, rzucając nią w kierunku twarzy pokrzywdzonego czym spowodował obrażenia w postaci rozcięcia lewego łuku brwiowego co skutkowało naruszeniem czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia na czas poniżej 7 dni narażając jednocześnie pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pod postacią innego ciężkiego kalectwa – utraty widzenia lewą gałką oczną przy czym działał publicznie i bez powodu okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, tj. czyn z art. 160 par. 1 kk w zbiegu z art. 157 par. 2 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk w zw. z art. 57a par. 1 kk

2) w dniu 5 marca 2023 roku w Lublinie groził popełnieniem na szkodę Pawła Tomczyka przestępstwa uszkodzenia ciała, przy czym groźba ta wzbudziła w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona, tj. czyn z art. 190 par. 1 kk" – informuje Sport.pl.

Niepewna przyszłość trenera Legii

Zarzuty prokuratorskie to kolejna zła informacja dla F. Nie jest bowiem tajemnicą, że grozi mu utrata posady w Legii Warszawa. Co prawda szkoleniowiec wprowadził stołeczny zespół do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy, gdzie otworzył tę część rozgrywek zwycięstwem z Realem Betis 1:0, ale jednocześnie Legia słabo spisuje się w PKO Ekstraklasie.

Nie można wykluczyć, że działania Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe sprawią, iż działaczom Legii odechce się kontynuować współpracę z F. i ruszą po nowego trenera.

