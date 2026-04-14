PZPN reaguje po śmierci Jacka Magiery. Rodzina ma ważną prośbę do kibiców

Pogrzeb Jacka Magiery odbędzie się w czwartek 16 kwietnia. Początek mszy świętej zaplanowano na godzinę 12 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej na warszawskich Powązkach. Później uczestnicy przejdą na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie spocznie ciało trenera.

Pogrzeb Jacka Magiery. Rodzina z prośbą do kibiców

Przed tym wydarzeniem rodzina zmarłego zwróciła się z apelem do uczestników ceremonii. Apel przekazał w sieci Marek Magiera. „Szanowni. W czwartek pożegnamy Jacka. Bardzo proszę o zapoznanie się z prośbą Madzi. 'W imieniu naszej rodziny bardzo proszę nie przynoście kwiatów, zamawiajcie proszę mszę za Jacusia oraz za siłę dla jego najbliższych'” – pisał, cytując słowa żony zmarłego.

We wtorek 14 kwietnia podano jeszcze jedna ważną informację w kontekście śmierci Jacka Magiery. Redaktor naczelny portalu meczyki.pl Tomasz Włodarczyk ujawnił plany władz polskiej piłki.

„Polski Związek Piłki Nożnej zamierza wesprzeć finansowo rodzinę śp. Jacka Magiery. Prezes PZPN, Cezary Kulesza, ma przedstawić sprawę na najbliższym posiedzeniu zarządu zaplanowanym na 22 kwietnia. Słuszny i szlachetny gest ze strony federacji” – pisał na X.

PZPN wesprze rodzinę Magiery? Internauci podzieleni

Internauci komentujący tę ostatnią wiadomość byli podzieleni w jej odbiorze. „A po co to podawać do publicznej wiadomości? Tylko naraża to rodzinę na hejt ze strony innych. Zapewne wypłacą całość kontraktu i prawidłowo. Ale wkurza mnie takie informowanie o pomaganiu” – przyznał Michał.

Inni zwracali uwagę, że majątek zmarłego trenera „z pewnością nie był mały” i dziwili się, że rodzina będzie dodatkowo wspierana finansowo. „Super, ciekawe czy rodzina pielęgniarki też może liczyć na takie wsparcie od szpitala po jej śmierci. Chłop może był dobrym człowiekiem, ale wartość społeczna jego pracy była znikoma” – pisał jeden z internautów.

Nawrocki, Stanowski i wielu innych. Tak pożegnali Jacka MagieręCzytaj też:

Syn Jacka Magiery z dedykacją po golu. „Kochany Tatusiu, zawsze będziesz w moim sercu”