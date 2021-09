Na horyzoncie kolejne rekordy do pobicia przez Roberta Lewandowskiego. Może pokonać dwie legendy

Podczas minionej przerwy reprezentacyjnej Robert Lewandowski udowodnił, że jest w znakomitej formie. Wystąpił we wszystkich trzech spotkaniach, podczas jego obecności na boisku Biało-Czerwoni zdobyli w nich dziewięć bramek, a on miał bezpośredni udział przy sześciu z nich. To duże osiągnięcie, ale o jeszcze większe powalczy znów w Bayernie Monachium, gdzie czekają na niego kolejne rekordy do pobicia.

Pobić wyniki Peterki i Muellera

Od początku bieżącego sezonu nasz napastnik jest w znakomitej formie – trafiał do siatki niemal w każdym starciu, w którym wystąpił. „Niemal”, ponieważ tę passę przerwał mecz z Anglią, wcześniej seria Polaka trwała od 13 spotkań we wszystkich rozgrywkach, także reprezentacyjnych, w których uzbierał 22 gole.

Kolejną barierą, którą Lewandowski może osiągnąć lub pokonać, jest 16 starć z rzędu ze zdobytą bramką. Jeśli będziemy liczyć tylko ligę. Właśnie tyle trwała najlepsza seria w historii polskiego futbolu, a jej autorem jest Teodor Peterka, przedwojenna gwiazda Ruchu Chorzów. Natomiast patrząc szerzej, na horyzoncie jest też osiągnięcie Gerda Muellera, legendy Bayernu, który również strzelał gole w 16 meczach z rzędu, tyle że we wszystkich rozgrywkach.

Terminarz najbliższych meczów Bayernu i Lewandowskiego

Zadania, które stoją przed Lewandowskim, są więc trudne, ale kapitan polskiej reprezentacji już wielokrotnie udowadniał, że dla niego niemożliwe nie istnieje. W jakich starciach musiałby więc trafiać do siatki? Oto rozpiska wrześniowych meczów Bayernu:

11/09/2021 – vs RB Lipsk (wyjazdowy)

14/09/2021 – vs FC Barcelona (wyjazdowy)

18/09/2021 – vs VfL Bochum (domowy)

24/09/2021 – vs Greuther Furth (wyjazdowy)

29/09/2021 – vs Dynamo Kijów (domowy)

