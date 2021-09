Lewandowski strzela najwięcej. Pomiędzy nim a Mbappe i Ronaldo jest przepaść

Robert Lewandowski wydaje się z meczu na mecz coraz lepiej prezentować na boisku. Poprzedni sezon, w którym napastnik pobił 50-letni rekord Gerda Muellea i zdobył 41 bramek w jednym sezonie Bundesligi, wydawał się kosmiczny, ale jeśli Polak dalej będzie z taką częstotliwością trafiał do siatki, czeka go kolejna kampania z wybitnymi osiągnięciami.

Kosmiczny początek sezonu

Kapitan reprezentacji Polski we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie wyszedł na murawę w sześciu spotkaniach i zdobył aż 10 bramek. Dwie ostatnie dołożył podczas wtorkowego meczu Ligi Mistrzów przeciwko Barcelonie. Można powiedzieć, że Lewandowski na boisku to gwarancja gola. Napastnik Bayernu nawet jak pojechał na reprezentację, to w dwóch na trzy mecze strzelił w sumie trzy gole.

Lewandowski najskuteczniejszy w Europie

Brytyjska firma "OPTA" zajmująca się analityką sportową wyliczyła, że Robert Lewandowski od początku sezonu 2019/2020 strzelił najwięcej bramek w oficjalnych rozgrywkach ze wszystkich piłkarzy grających w TOP 5 lig europejskich. Polak trafiał do siatki rywali aż 112 razy. Drudzy Mbappe i Ronaldo mają po 76 goli, więc aż o 36 mniej niż kapitan Biało-Czerwonych.

