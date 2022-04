Legenda Bayernu krytykuje Roberta Lewandowskiego. Padły mocne słowa

O Robercie Lewandowskim krąży pod koniec tego sezonu wiele informacji, z których większość dotyczy ewentualnego transferu do Barcelony. Polak ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium jeszcze przez rok, ale według niektórych źródeł chce odejść już teraz. Celem ma być Blaugrana, ale w tej kwestii na razie pozostają tylko domysły. Faktem natomiast jest, że kapitan reprezentacji Polski nadal nie przedłużył kontraktu z Bayernem Monachium.

Dietmar Hamann krytykuje Lewandowskiego

Brak podpisanego nowego kontraktu nie podoba się legendarnemu piłkarzowi Bayernu Dietmarowi Hamannowi, który dosadnie skomentował sytuację. Jednym z problemów przy podpisaniu nowego kontraktu jest jego długość, ponieważ Polak chciałby przedłużenia go o dwa lata. – On nie ma już 24 lat, tylko blisko 34. Nie może się doczekać, aż klub przedłuży z nim umowę o kolejne dwa sezony. Nikt nie ma pewności, czy uda mu się strzelić tyle samo goli w przyszłym i kolejnym roku – powiedział

– Mówi się, że to dla niego trudna sytuacja. Chciałbym więc zapytać: czy w ciągu ostatnich pięciu lat, kiedy wiosną i latem flirtował z innymi klubami, zastanawiał się, czy to była trudna sytuacja dla klubu? Spekulacje pojawiały się co roku, niezależnie od tego, czy był to Real Madryt, czy Manchester City – mówił jeszcze Hamann.

