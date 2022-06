Zawodnicy Bayernu są podzieleni w sprawie Roberta Lewandowskiego! Padły mocne słowa

Przepychanki w mediach i przedłużająca się transferowa saga nie działają korzystnie ani dla klubu, ani dla szatni Bayernu, ani dla samego zainteresowanego. „The Athletic” informuje, iż postawa środkowego napastnika jest od kilku miesięcy tematem numer jeden w szatni. Źródło z otoczenia klubu poinformowało brytyjskich dziennikarzy, że zespół oczekuje, że Lewandowski odejdzie. Szatnię miało zmęczyć oświadczenie Polaka, nie mówiąc już o powrocie jego egoistycznej postawy na boisku.

Transfer Lewandowskiego. Nagelsmann rozpisał role dla Mane

Dziennikarze dotarli także do informacji, że podczas spotkania Mane z Salihamidziciem i dyrektorem technicznym Marco Neppe, Nagelsmann szczegółowo opisał możliwe role, do których będzie musiał się dostosować w różnych formacjach, co dalej sugeruje, że Lewandowski raczej odejdzie.

Brytyjczycy podkreślają, że odejście Roberta Lewandowskiego prawdopodobnie bardziej zaszkodzi Bundeslidze niż Bayernowi, zwłaszcza po odejściu Erlinga Harlanda do Manchesteru City. Z drugiej strony, odejście wielkich nazwisk jest czymś, do czego Bundesliga jest przyzwyczajona.

Apel Goretzki do klubu i Lewandowskiego

Pod koniec maja sytuację między Bayernem Monachium a Robertem Lewandowskim skomentował środkowy pomocnik Leon Goretzka. Dziennikarze poprosili pomocnika reprezentacji Niemiec o komentarz w tej sprawie, lecz ten początkowo nie chciał odpowiadać na pytanie, bo uważał, że jego zdanie nic nie zmieni w tej sprawie. – Wystarczająco wiele osób już o tym mówiło – stwierdził.

Po chwili jednak zmienił zdanie i jak twierdzą niemieckie media, zaapelował do obu stron tego otwartego konfliktu. – Bayern i Lewy mają za sobą pełną sukcesów historię, więc byłbym szczęśliwy, gdyby obie strony odłożyły nieco na bok emocje i znalazły dobre rozwiązanie – podkreślił.

