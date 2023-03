Znamy następcę Juliana Nagelsmanna. To on zajmie jego stanowisko w Bayernie Monachium

FC Bayern München zwolnił trenera Juliana Nagelsmanna oraz jego asystentów Dino Toppmoellera, Benjamina Gluecka i Xavera Zembroda. Tę decyzję podjęli dyrektor generalny Oliver Kahn i dyrektor ds. sportu Hasan Salihamidžić w porozumieniu z prezydentem klubu Herbertem Hainerem.

Oliver Kahn: Byliśmy przekonani, że będziemy z nim współpracować długoterminowo

Legendarny bramkarz postanowił w klubowych mediach wyjaśnić tę decyzję. – Kiedy latem 2021 roku podpisaliśmy z Julianem Nagelsmannem kontrakt na FC Bayern, byliśmy przekonani, że będziemy z nim współpracować długoterminowo – i to było celem nas wszystkich do samego końca. Julian podziela nasze aspiracje, by grać skuteczny i atrakcyjny futbol. Ale teraz doszliśmy do wniosku, że jakość w naszym składzie – mimo tytułu Bundesligi w zeszłym roku – coraz rzadziej wychodziła na pierwszy plan – oświadczył Oliver Kahn.

Zdaniem dyrektora generalnego Bayernu Monachium zespół po mistrzostwach świata grał mniej skutecznie i mniej atrakcyjnie. – Duże wahania wyników poddały w wątpliwość nasze cele na ten sezon, ale także cele na przyszłość. Dlatego właśnie podjęliśmy działania teraz – dodał Kahn.

Hasan Salichamidzić: To była najtrudniejsza decyzja, od kiedy tu jestem

Z kolei Hasan Salihamidzić stwierdził, że decyzja o zwolnieniu Juliana Nagelsmanna była najtrudniejszą, od kiedy jest dyrektorem ds. sportowych w Bayernie Monachium. – Od pierwszego dnia miałem otwarte, pełne zaufania i przyjazne relacje z Julianem – stwierdził.

– Żałuję rozstania z nim, ale po dokładnej analizie rozwoju sportowego naszego zespołu, zwłaszcza od stycznia i z doświadczeniem drugiej połowy poprzedniego sezonu, postanowiliśmy teraz go zwolnić. Jestem bardzo wdzięczny Julianowi za to, co zrobił dla klubu i życzę mu wszystkiego najlepszego – podkreślił.

twitter

Znamy następcę Juliana Nagelsmanna

Nagelsmann przyszedł do Bayernu Monachium latem 2021 roku i w swoim debiutanckim sezonie zdobył tytuł mistrza Niemiec oraz Superpuchar w 2021 i 2022 roku. Następcą Nagelsmanna będzie Thomas Tuchel, który otrzyma kontrakt do 30 czerwca 2025 roku i w poniedziałek po raz pierwszy nadzorował treningi drużyny.

Wcześniej Thomas Tuchel trenował Chelsea, z którą wygrał Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwa Świata, a także został wybrany Światowym Trenerem Roku w 2021 roku. W swoim CV trener ma również takie kluby jak PSG, Borussię Dortmund i FSV Mainz 05.

Czytaj też:

Amatorski błąd gwiazdy PSG w meczu z Bayernem. Kompromitacja w Lidze MistrzówCzytaj też:

Awaria samolotu piłkarzy Bayernu Monachium. Nie tak wyobrażali sobie podróż do domu