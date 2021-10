Do dwóch razy sztuka? Termalica Nieciecza ponownie zagra ze Śląskiem Wrocław

Bruk-Bet Termalica Nieciecza nie radzi sobie w tym sezonie dobrze. Piłkarze Mariusza Lewandowskiego na 11 rozegranych do tej pory spotkań zdobyli tylko siedem punktów. Jedyne zwycięstwo, jakie mają na swoim koncie to 3:1 z Górnikiem Zabrze w 9. kolejce. Wtedy wszystko rozegrało się w drugiej połowie. Strzelanie rozpoczął Górnik, a niedługo później dwa szybkie ciosy wyprowadziła Termalica, dokładając potem z kolejnego już zresztą rzutu karnego gola na 3:1.

Kiedy, jak nie na własnym stadionie?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza wygrany mecz z Górnikiem rozegrała na własnym stadionie. Kiedy więc będzie lepsza okazja na odniesienie zwycięstwa nad faworytem, jakim jest Śląsk Wrocław, jeśli nie przed własną publicznością. Szczególnie że goście już raz w tym sezonie zostali przez piłkarzy Mariusza Lewandowskiego pokonani. Było to podczas 1/32 Fortuna Pucharu Polski. Gol Musia Mesanovicia w 3. minucie zapewnił Słoniom zwycięstwo i awans do następnej rundy, w której notabene również wygrali, tym razem z katowickim GKS-em.

Głos trenera z obozu Śląska

O nadchodzącym meczu wypowiedział się na konferencji prasowej trener Śląska Wrocław Jacek Magiera. Szkoleniowiec zaznaczył, że nie traktuje meczu z Termaliką, jako rewanż za porażkę w Pucharze Polski. – Dbamy o swoją mentalność i intensywność nie na zasadzie odgryzienia się za porażkę, tylko ma to być standard niezależnie od rywala. Najistotniejsze by być cały czas na tym samym poziomie – powiedział Magiera.

Szkoleniowiec dużo uwagi poświęcił kwestii mentalności, która według niego jest kluczowa. – Mentalność i nastawienie jest kluczowe. Tego wymagamy. Bez odpowiedniej mentalności nic się nie osiągnie. Jeśli ktoś nie jest mocny psychicznie i zadowala się tym, co osiągnął, to pierwszy krok do regresu. Ważne jest też, gdy przegrywasz, by umieć się odbudować. Od kilkunastu dni na bocznym boisku jest wywieszone hasło „mentalność”, które ma przypominać o tym, jak jest ona ważna – stwierdził Magiera.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Śląsk Wrocław rozpocznie się w sobotę o godzinie 12:30. Spotkanie będzie można oglądać na Canal+ Sport.

Czytaj też:

Lech Poznań znalazł drogę do bramki Stali wiele razy, ale nią nie poszedł. Bezbarwny remis w Mielcu