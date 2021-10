Warta Poznań musi uciekać ze strefy spadkowej. Powalczy o to z Lechią Gdańsk

Lechia musi się podnieść po niewątpliwej kompromitacji, jaką zaserwował jej Świt Nowy Dwór. Trzecioligowy zespół pokonał w 1/16 finału zdecydowanych faworytów i odesłał do domu z kwitkiem. Teraz zespół z Gdańska czeka mecz z Wartą Poznań, dla której każdy punkt jest jak życiodajny tlen.

Trener Lechii przed meczem z Wartą Poznań

Trener Tomasz Kaczmarek powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej, że jego drużyna skupia się teraz przede wszystkim na sobie. – Podstawą tego abyśmy mieli dobry dzień jest to, żebyśmy dobrze zagrali. Pełna koncentracja w pierwszej kolejności na nas i naszych korektach – powiedział szkoleniowiec. – Warta na pewno jest zespołem, który ma dwie bardzo mocne strony. Niebezpieczne stałe fragmenty, rzuty rożne, dalekie wyrzuty z autów. Poza tym jest do bardzo dobry zespół do gry z kontry – dodał Kaczmarek, oceniając potencjał sobotniego przeciwnika.

Wyjątkowy rywal dla Warty

Lechia jest dla Warty wyjątkowym rywalem, ponieważ to ona była pierwszym przeciwnikiem, który zmierzył się w zeszłym sezonie z beniaminkiem, gdy ten wracał do najwyższej klasy rozgrywkowej po ponad 25 latach przerwy. – Ten mecz z Lechią i tamten to dwa różne momenty. Wtedy mieliśmy inaugurację sezonu po ogromnym sukcesie, jakim był awans. Zespół, który wyszedł na boisko, był ciekaw tego, jak będzie wyglądała ta rywalizacja. Wszystko było dla nas nowe, fantastyczne, graliśmy bez obciążeń – wspominał Piotr Tworek. – Teraz rywale podchodzą do nas inaczej. Mamy motywację, zadanie do wykonania, musimy zdobywać punkty, żeby utrzymać się jak najdłużej na tym poziomie – dodał trener wielkopolskiego zespołu.

O której i gdzie oglądać spotkanie?

Mecz Warta Poznań – Lechia Gdańsk rozpocznie się w sobotę 30 października o godzinie 15. Spotkanie będzie można oglądać na Canal+ Sport.

Czytaj też:

Do dwóch razy sztuka? Termalica Nieciecza ponownie zagra ze Śląskiem Wrocław