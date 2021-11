Piotr Tworek ofiarą własnego sukcesu? Warta Poznań zwolniła zasłużonego trenera

2 listopada około południa Warta Poznań zdecydowała się ogłosić zwolnienie Piotra Tworka. O takim scenariuszu spekulowano od niedawna, jednak na tyle intensywnie, że takie rozwiązanie sprawy uznawano niemal za pewnik.

Ekstraklasa. Piotr Tworek odchodzi z Warty Poznań

– To była dla nas trudna decyzja, ale utrzymanie Warty Poznań w Ekstraklasie pozostaje niezmiennie celem na ten sezon. Stwierdziliśmy, że zespół potrzebuje nowego impulsu, który zwiększy nasze szanse na pozostanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Tymczasowym trenerem zespołu będzie Adam Szała, który poprowadzi Zielonych w sobotnim meczu ligowym z Piastem Gliwice. Wkrótce ogłosimy nazwisko nowego trenera – czytamy w komunikacie słowa Radosława Mozyrki, dyrektora sportowego Warty.

Powód rozstania z Tworkiem jest prosty. W sezonie 2021/22 poznaniacy grali fatalnie i w związku z tym bardzo szybko uwikłali się w walkę o utrzymanie. W tej chwili zespół ten zajmuje przedostatnie miejsce w Ekstraklasie z zaledwie siedmioma punktami na koncie. W tych rozgrywkach Warta zwyciężyła zaledwie raz – 4:0 z ostatnim w tabeli Górnikiem Łęczna. To było jednak w trzeciej kolejce, a ogółem minęło już trzynaście. Od tamtego momentu poznaniacy rozegrali więc dziesięć spotkań i zdobyli w nich zaledwie jedną bramkę.

Tworek osiągną z Wartą historyczny sukces

Mimo tego niektórzy eksperci oraz kibice dowodzili, że Tworek powinien otrzymać więcej czasu, aby wyprowadzić zespół z kryzysu. W kontekście zwolnienia go mówiło się, iż padł on ofiarą sukcesu z poprzedniego sezonu. W rozgrywkach 2020/21 Warta zajęła bowiem piąte miejsce, zadziwiając cały polskie środowisko piłkarskie. Wcześniej to właśnie ten szkoleniowiec wprowadził ją do Ekstraklasy.

– Trener zostanie zapamiętany przede wszystkim jako współtwórca jednych z największych sukcesów powojennej historii klubu – podkreślił jego prezes, Bartosz Wolny, w oficjalnym komunikacie. Wspomniana piąta lokata była bowiem najlepszym wynikiem ligowym, jaki osiągnęli Zieloni już po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi Tworka.

Czytaj też:

Zbigniew Boniek bohaterem skandalu? PZPN miał zapłacić za jego prywatny proces