To on zastąpi Marka Papszuna w Rakowie? Pracował w RB Lipsk i VfB Stuttgart

Wiele wskazuje na to, że Marek Papszun w niedalekiej przyszłości poprowadzi Legię Warszawa. Władze Rakowa Częstochowa nie zamierzają jednak kończyć współpracy z trenerem już w styczniu – podaje „Przegląd Sportowy”. Prawdopodobnym scenariuszem jest ten, w którym szkoleniowiec wicemistrza Polski zostanie w Częstochowie do końca czerwca, a po wygaśnięciu umowy przeniesie się do stolicy.

Kto zastąpi Papszuna w Rakowie?

Zanim to nastąpi, do Częstochowy może przyjechać następca Papszuna, który przez pół roku będzie przyglądał się jego pracy i poznawał zawodników. Zdecydowanego faworyta na objęcie posady po 47-latka nie ma, chociaż z doniesień „PS” wynika, że władze Rakowa biorą pod uwagę Alaksieja Szpileuskiego.

Białorusin trenerskie szlify zbierał w Niemczech, pracując m.in. z młodzieżowymi drużynami RB Lipsk i VfB Stuttgart. Prowadził również Kajrat Ałmaty, Dynamo Brześć i Erzgebirge Aue. Miał również upoważnić jednego z polskich agentów do prowadzenia rozmów z częstochowskim klubem.

Legia Warszawa chce Papszuna

Przypomnijmy, dyskusje na temat przyszłości Papszuna przybrały na sile po wywiadzie, jakiego udzielił Dariusz Mioduski. – Uważam, że Marek Papszun, przy odpowiednich warunkach do pracy, które w Legii są, jest obecnie najlepszym kandydatem, by rozwinąć nasz zespół w najbliższych latach. Mam przekonanie, że charyzma, wiedza i doświadczenie trenera Papszuna, bardzo pozytywnie połączą się z filozofią klubu – podkreślił właściciel i prezes stołecznego klubu.

Na słowa Mioduskiego w rozmowie z Meczyki.pl odpowiedział Michał Świerczewski, czyli właściciel Rakowa. Jak zaznaczył, Mioduski sam wielokrotnie podkreśla znaczenie szacunku między klubami Ekstraklasy, a sam zaprzecza tej postawie.

Prezes wicemistrza Polski zauważył z kolei, że wypowiedź Mioduskiego stawia w trudnej sytuacji Marka Papszuna. – Pamiętajmy, że on ma kontrakt do końca czerwca i wszystko wskazuje na to, że w rundzie wiosennej będzie trenerem Rakowa także w meczu z Legią – podkreślił Wojciech Cygan w wywiadzie dla sport.tvp.pl.

