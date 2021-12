Powrót Aleksandra Vukovicia na Łazienkowską. Legia wybrała następcę Gołębiewskiego

W ciągu jednego weekendu w Legii Warszawa wydarzyło się w zasadzie wszystko, co najgorsze, jeśli myśli się o klubie piłkarskim. Najbardziej utytułowany zespół w polskiej lidze spadł na ostatnią pozycję w tabeli Ekstraklasy po przegranej z Wisłą Płock, a dymisję złożył dotychczasowy trener klubu Marek Gołębiewski.

Chaos w Legii

Jakby tego było mało, to sprawy w swoje ręce – i to dosłownie – wzięli kibice, niezadowoleni z wyników zespołu. Tu pojawiają się różne wersje tego zajścia: policja potwierdza, że pod ośrodkiem Legii w Książenicach zebrała się grupa osób, która uniemożliwiała autokarowi z piłkarzami wjazd na teren obiektu. „Na widok policjantów KSP osoby się rozbiegły. Na tę chwilę brak jest informacji wskazujących na użycie siły wobec piłkarzy” – pisała o tym Komenda Stołeczna Policji.

Z kolei na oficjalnej stronie klubu pojawił się komunikat z następującą narracją: „Mimo tych zabezpieczeń doszło do chwilowego zatrzymania pojazdu, a następnie wejścia kilku osób do autokaru i przejawów agresji wobec piłkarzy. W wyniku interwencji policji grupa została niezwłocznie rozgoniona. Szczegóły zajścia weryfikowane są od wczoraj z policją, która wydała oficjalny komunikat w sprawie”.

Warszawski klub zapewnił też, że zwiększa środki bezpieczeństwa na obiektach i prowadzi rozmowy z piłkarzami w sprawie „dalszych formalnych kroków”.

Aleksander Vuković wraca do kierowania Legią

Zaraz po tym, gdy media obiegła wieść, że Gołębiewski zrezygnował z trenowania Legii, ruszyła krótka giełda nazwisk, na której pojawili się Leszek Ojrzyński, ale też niedawny szkoleniowiec klubu Aleksander Vuković. W poniedziałek 13 grudnia zespół przeciął spekulacje, informując:

„Marek Gołębiewski po meczu 18. kolejki z Wisłą Płock złożył dymisję z funkcji pierwszego trenera Legii Warszawa, która została przyjęta przez zarząd klubu. Klub dziękuje szkoleniowcowi za zaangażowanie i pracę dla drużyny. Do końca obecnego sezonu zespół poprowadzi Aleksandar Vuković”.

To kolejne podejście Vukovicia do kierowania Legią, z którą był związany także jako piłkarz (grał na Łazienkowskiej osiem sezonów). W 2016 i 2018 Vuković kierował Legią przez kilka spotkań jako szkoleniowiec tymczasowy. Z kolei w kwietniu 2019 roku zaczął kierować zespołem oficjalnie i był szkoleniowcem do września 2020, zdobył raz tytuł Mistrza Polski.

