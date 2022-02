Jakub Błaszczykowski myśli o najważniejszej decyzji w życiu. Wiele zdradził Jerzy Brzęczek

Jerzy Brzęczek w miniony weekend gościł w programie „Liga+ Extra”, w którym odpowiadał na wiele pytań dotyczących jego nowej pracy. Szkoleniowiec ten w poniedziałek 14 lutego został szkoleniowcem Wisły Kraków, po tym jak zwolniono z niej Adriana Gulę. Podczas wywiadu udzielonego we wspomnianym programie, trener wypowiedział się też na temat tego, jaka będzie przyszłość Jakuba Błaszczykowskiego.

Jakub Błaszczykowski zerwał więzadła

Przypomnijmy – ten ofensywny pomocnik, a dawniej skrzydłowy od kilku miesięcy pauzuje ze względu na kontuzję, której doznał na przełomie sierpnia i września minionego roku. Wtedy to klub oficjalnie poinformował o fakcie, iż Błaszczykowski podczas jednego z treningów zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Tego typu urazy zwykle wykluczaj zawodników z gry na długie miesiące i tak też stało się w przypadku byłego kapitana reprezentacji Polski.

37-letni już zawodnik zarzekał się, że jeszcze chce wrócić do gry w Ekstraklasie, ale im dłużej trwa jego rekonwalescencja, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, abyśmy w przyszłości regularnie oglądali Błaszczykowskiego na boisku. Byłoby to ryzykowne dla jego zdrowia, które już wcześniej przestało mu dopisywać.

Jerzy Brzęczek o zakończeniu kariery przez Jakuba Błaszczykowskiego

W tym kontekście wypowiedział się właśnie Jerzy Brzęczek w programie „Liga+ Extra”. – Oczywiście, to Kuba musi bezpośrednio odpowiadać na tego typu pytania, ale patrząc na tę sytuację i całą jego karierę, to już bardziej walczy o to, żeby wrócić i się pożegnać – stwierdził trener, a prywatnie wuj doświadczonego zawodnika.

