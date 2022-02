Współwłaściciel Wisły Kraków pisze do Bońka i UEFA w sprawie Rosji. „To wasz piep***** obowiązek”

Nad ranem 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę i wywołała wojnę. Jako że w ostatnim czasie gorącym tematem jest też zbliżające się starcie Biało-Czerwonych w ramach baraży o mundial właśnie ze Sborną, mocne protesty wobec tego, co się dzieje, składają również ludzie polskiego sportu.

Jarosław Królewski zaapelował do UEFA, FIFA i Zbigniewa Bońka

W związku z tym na swoim Twitterze kilka mocnych apeli wystosował Jarosław Królewski. Współwłaściciel Wisły Kraków i szef firmy Synerise napisał między innymi do UEFA i FIFA. „To jest wasz piep***** obowiązek, by natychmiast doprowadzić do izolacji rosyjskiego sportu względem międzynarodowego sportu i instytucji. Koniec cieszy i chowania się po kątach” – napisał, oznaczając profile organizacji.

Ponadto biznesmen zwrócił się również do Zbigniewa Bońka, wiceprezydenta UEFA. „Proszę pana serdecznie, niech pan kopnie swoich kolegów z UEFA/FIFA w cztery litery jak należy i choć raz niech ruszą tyłki w ważnej sprawie. Tak, aby hasła takie jak »szacunek«, głoszone przez FIFA i UEFA miały realne odzwierciedlenie w polityce tej organizacji” – napisał Królewski.

Były prezes PZPN odpowiada

„Życie nie polega na tym, że kto głośniej i pierwszy krzyknie, ten ma racje. Ja już napisałem do prezydenta UEFA w tej sprawie… Oczekuję i jestem pewny, że będzie reakcja” – odpisał Zbigniew Boniek. Jeszcze przed atakiem na Twitterze pisał jednak, że Moskwa to bezpieczne miejsce, by Polska rozegrała tam mecz barażowy ze Sborną.

Ponadto współwłaściciel Wisły Kraków zaapelował do przedsiębiorstw takich jak Google, Microsoft czy Amazon, aby przestały obsługiwać rosyjskie instytucje.

