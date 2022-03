Polski klub przedstawił nowego trenera. To stary, dobry znajomy z Ekstraklasy

Po kilku dniach bezkrólewia Wisła Płock przedstawiła nowego szkoleniowca – Pavola Stano.

Maciej Bartoszek musiał odejść z Wisły Płock

Czarne chmury nad Maciejem Bartoszkiem zbierały się już od dawna. Zespół co prawda punktował lepiej, niż wszyscy wróżyli mu przed sezonem, po jesiennej części sezonu zajmował wysokie szóste miejsce, choć można było mieć co do niego pewne obiekcje. Na przykład Nafciarze fatalnie prezentowali się na wyjazdach. Sam szkoleniowiec kiepsko dogadywał się też z dyrektorem sportowym i prezesem klubu i można było odnieść wrażenie, że obaj tylko czekają na dobre okoliczności do zwolnienia go. Tak się stało, kiedy Wisła w czterech pierwszych meczach rundy wiosennej nie wygrała ani razu.

Pavol Stano nowym trenerem Wisły Płock

Teraz misję poprowadzenia drużyny z Mazowsza będzie realizował Pavol Stano, o którym dotychczas mówiło się jako o faworycie do przejęcia Nafciarzy. Już wcześniej zatrudnić go próbowało kilka klubów Ekstraklasy, na przykład Termalica Bruk-Bet Nieciecza, ale ona ostatecznie zatrudniła Radoslava Latala.

Jak głosi komunikat, nowy szkoleniowiec Wisły podpisał z nią umowę obowiązującą do czerwca 2024 roku. – Dziękuję za zaufanie. Zrobię wszystko, aby ludzie w Płocku byli zadowoleni z naszej postawy, naszej gry. Naprawdę będziemy ciężko pracować właśnie po to, aby ten zespół wyglądał bardzo dobrze i kibice byli dumni – powiedział na powitalnej konferencji prasowej.

Podczas spotkania z przedstawicielami mediów podkreślał, że wcześniej dużą wagę przykładał do odpowiedniej mentalności prowadzonych przez siebie zawodników. Dodał również, iż lubi pracować z młodymi piłkarzami i odważnie na nich stawiać, co zamierza czynić także w drużynie Nafciarzy.

Kim jest Pavol Stano?

Swoją karierę szkoleniową na wysokim szczeblu Stano zaczynał… w Polsce, od asystentury w Termalice u szkoleniowców takich jak Jacek Zieliński czy Marcin Kaczmarek. Następnie trafił do sztabu drużyny rezerw MSK Żilina, a potem samodzielnie poprowadził jej seniorski zespół. Żadnego trofeum z nim nie zdobył, ale dwa razy kończył sezon ligi słowackiej na podium, dotarł też do finału krajowego pucharu.

Wcześniej jako zawodnik przez 10 lat związany był z polskimi drużynami. Grał kolejno w Polonii Bytom, Jagiellonii Białystok, Koronie Kielce, Podbeskidziu Bielsko-Biała i Termalice Bruk-Bet Nieciecza.

