Niemiecki trener poprowadzi Legię Warszawa? Mateusz Borek: Zieliński już szykował dokumenty

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że faworytem do przejęcia Legii Warszawa od nowego sezonu jest Marek Papszun. Szkoleniowiec Rakowa Częstochowa postanowił jednak kontynuować pracę właśnie w tym klubie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż nowy dyrektor sportowy wcale nie był do niego przekonany.

Legia Warszawa chce zatrudnić Kostę Runjaica w roli trenera

W związku z tym mistrzowie Polski postanowili zwrócić swoją uwagę na innego trenera, który w ostatnich latach bardzo dobrze radzi sobie w Ekstraklasie. Chodzi o Kostę Runjaica, prowadzącego obecnie Pogoń Szczecin. Portowcy znakomicie spisują się pod jego wodzą, nieustannie czynią progres z roku na rok, a w tym sezonie wciąż mają szansę na mistrzostwo Polski. To bardzo imponuje władzom stołecznego klubu.

Legia walczy o Runjaica z Schalke 04?

Nowymi informacjami w tej sprawie podzielił się Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego. Według niego przejęcie drużyny Legii przez Niemca jest wysoce prawdopodobne. – Sądzę, że jest dziś bardzo blisko Legii. Nie mam pojęcia, czy w ostatnich dniach podpisał już jakieś dokumenty. Wiem natomiast, że takie były już przez Jacka Zielińskiego szykowane – stwierdził dziennikarz.

Szyki warszawskiej drużyny może jednak pokrzyżować klub z ojczyzny Runjaica. W tamtejszych mediach pojawiła się bowiem informacja, że usługami tego trenera bardzo interesuje się Schalke 04, występujące aktualnie w 2. Bundeslidze. – Jeśli ktoś nie interesuje się niemiecką piłką, może nie zdawać sobie sprawy, jak wielki jest to klub. Nawet jeśli prowadzisz go w 2. Bundeslidze i walczysz o awans, to jest to ogromne wyzwanie i wiele znaczące miejsce pracy – dodał Borek.

