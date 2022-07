Cracovia może stracić największą gwiazdę. Trener zdradził, o co chodzi

Po kilku tygodniach przerwy wracają rozgrywki PKO Ekstraklasy. Pierwsze spotkania zostaną rozegrane w piątek, 15 lipca. Cracovia natomiast nowy sezon zainauguruje dopiero w poniedziałek, 18 lipca. Pasy zmierzą się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Nadal nie wiadomo, co z kapitanem drużyny Sergiu Hancą. Rumuńskie media informowały, że piłkarz chce odejść z klubu. Podczas konferencji prasowej do sprawy odniósł się Jacek Zieliński.

Poważne problemy Sergiu Hanci. Rumun może odejść

Szkoleniowiec krakowskiego zespołu nie uniknął pytań o jednego ze swoich najważniejszych graczy. Dziennikarze zaskoczeni doniesieniami chcieli dowiedzieć się u źródła, jak tak naprawdę wygląda sytuacja z 30-letnim pomocnikiem. Trener nie migał się od odpowiedzi i jednocześnie rzucił na tę sprawę nowe światło.

Jacek Zieliński zdradził, że rozmawiał z zawodnikiem. Okazało się, że ten faktycznie zastanawia się nad opuszczeniem Krakowa, a wszystko przez problemy zdrowotne jego żony.– Wiadomo, że każdy rodzinę ma na pierwszym miejscu. I wiadomo, że Sergiu o tym myśli, nie ukrywam, że w jakiś sposób wpływa to na to, jak on się zachowuje. Ale to normalne, jeśli jest problem w rodzinie – dodał, cytowany przez portal dziennikpolski24.pl.

Szkoleniowiec Cracovii stwierdził, że klub nie chce, aby Sergiu Hanca odszedł. Co więcej, zaznaczył, że na tę chwilę Rumun jest gotowy do gry i jest brany pod uwagę przy ustalaniu składy na najbliższe spotkanie. Jednakże trudno jest powiedzieć, co się wydarzy, ponieważ sytuacja rozwija się dynamicznie. – Z tego, co wiem, żona Sergiu w sobotę wylatuje do Bukaresztu, tam będzie pod opieką lekarzy – oznajmił trener.

