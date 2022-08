Zaskakująca oferta dla gwiazdy Lecha Poznań. Może trafić do jednej z czołowych lig

Lech Poznań kiepsko rozpoczął ten nowy sezon. Mistrzowie Polski po kompromitującej porażce z Karabachem Agdam odpadli już w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Ponadto przegrali w Superpucharze Polski, a do tego po dwóch ligowych meczach mają na swoim koncie zero punktów. Zespół Johna van den Broma jest w kryzysie, a przyszłość nie prezentuje się zbyt optymistycznie. Lechici mogą bowiem stracić kluczową postać i jednocześnie najlepszego strzelca zespołu z poprzedniego roku.

Lech Poznań może stracić swoją gwiazdę. Mikael Ishak blisko Serie A

Dziennikarz Interii.pl Radosław Nawrot przekazał, że Mikael Ishak może wkrótce odejść z ekipy Kolejorza. Jak podkreślił, szwedzkie media przekonują, że zakontraktowaniem 29-letniego napastnika bardzo poważnie zainteresowana jest AC Monza, czyli aktualny beniaminek Serie A. Co więcej, klub mający swoją siedzibę pod Mediolanem po raz pierwszy w historii wystąpi na najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Włoszech.

Właściciel zespołu, Silvio Berlusconi zrobi wszystko, aby jego drużyna nie spadła z ligi, dlatego za wszelką cenę szuka wzmocnień. AC Monza jest w stanie zapłacić Lechowi Poznań spore pieniądze za szwedzkiego zawodnika. Na ten moment Włosi oferują 2,5 miliona euro. Prasa ze Skandynawii twierdzi, że beniaminek Serie A ma konsekwentnie ponawiać swoją propozycję aż do skutku.

Z perspektywy działaczy mistrzów Polski jest to finansowo korzystna oferta. Muszą mieć bowiem z tyłu głowy fakt, iż kontrakt Mikaela Ishaka wygasa wraz z końcem czerwca 2023 roku. Zatem może być to jedna z ostatnich okazji, aby zainkasować na sprzedaży 29-letniego piłkarza. Radosław Nawrot natomiast nazwał to „rodzajem niemoralnej propozycji”.

Warto wspomnieć, że zawodnikiem AC Monzy jest inny były napastnik Kolejorza Christian Gytkjaer. Duńczyk w poprzednich rozgrywkach zdobył 14 bramek w 37. spotkaniach.

Czytaj też:

Piekielnie trudne losowanie fazy play-off el. LKE. Z tymi zespołami mogą zagrać Lech Poznań i Raków Częstochowa