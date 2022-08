Niecodzienny pomysł Legii Warszawa. Teraz wszystko „w rękach” kibiców

Legia Warszawa w trzech pierwszych meczach sezonu Ekstraklasy wywalczyła cztery punkty, wygrywając z Zagłębiem Lubin, remisując z Koroną Kielce i przegrywając z Cracovią. Szansa na podreperowanie dorobku nadejdzie już w piątek 5 sierpnia, kiedy to Wojskowi na własnym stadionie podejmą Piast Gliwice. To właśnie przed tym spotkaniem klub ogłosił niecodzienną inicjatywę, która ma sprawić, że na mecze domowe będzie przychodziło więcej kibiców.

Ekstraklasa. Legia Warszawa obniży cenę biletów

Jak czytamy na stronie Legii, jeśli na danym meczu frekwencja przekroczy określone wartości, klub obniży ceny biletów na kolejny mecz domowy. „Ceny obniżamy po ostatnim gwizdku sędziego. Akcja będzie trwała przez najbliższe trzy mecze domowe kiedy Legia będzie grała z: Górnikiem Zabrze, Radomiakiem Radom i Miedzią Legnica” – przekazano.

Ceny biletów będą obniżane w następujący sposób:

15 tys. osób w trakcie meczu to 15 proc. taniej przez 24 godziny.

17 tys. osób w trakcie meczu to 20 proc. taniej przez 24 godziny.

20 tys. osób w trakcie meczu to 25 proc. taniej przez 24 godziny.

22 tys. osób w trakcie meczu to 30 proc. taniej przez 24 godziny.

25 tys. osób w trakcie meczu to 35 proc. taniej przez 24 godzin.

Organizatorzy akcji nie ukrywają, że liczą na wsparcie fanów, które może decydować o końcowym wyniku spotkań. „Dlatego i tym razem chcemy, aby cała legijna społeczność poniosła naszych piłkarzy do pięknych i spektakularnych zwycięstw. Łazienkowska to nasz wspólny dom, a my chcemy zaprosić do świętowania w tym domu jak największą liczbę kibiców” – podkreślili.

