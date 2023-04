Piłkarz Lecha Poznań rozchwytywany na rynku transferowym. Może trafić do Francji

Polscy kibice nie są przyzwyczajeni do sytuacji, w której to w kwietniu mogą wspierać zespół Ekstraklasy w europejskich pucharach. Za sprawą utworzenia Ligi Konferencji Europy, Lech Poznań cały czas może bić się z innymi ekipami w walce o trofeum. Występy na tle zagranicznych ekip sprawiają, że kluby baczniej zwracają uwagę na piłkarzy Johna van den Broma. Jeden z czołowych zawodników „Kolejorza” może zmienić po sezonie drużynę.

Michał Skóraś może zagrać we Francji

Michał Skóraś przebojem wdarł się do podstawowego składu Lecha Poznań. Pochodzący z Jastrzębia-Zdroju pomocnik jest jedną z kluczowych postaci aktualnego mistrza Polski. Piłkarz, który od ubiegłego roku występuje także w seniorskiej reprezentacji, kraju jest łakomym kąskiem dla wielu zagranicznych zespołów. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl mierzący 172 centymetry wzrostu piłkarz może po sezonie odejść z klubu. Duże zainteresowanie zawodnikiem wyraża francuskie Montpellier. Mistrz Francji z 2012 roku zajmuje obecnie 11. pozycję w tabeli Ligue 1.

– Za Michałem Skórasiem po wszystkich meczach w europejskich pucharach jeżdżą wysoko postawieni ludzie z Montpellier. To jedna z wielu drużyn, która go chce, więc nie mówię, że tam trafi na 100 proc. Natomiast francuski klub ma mieć duże pieniądze od przyszłego sezonu i chce walczyć o awans do Ligi Mistrzów – stwierdził dziennikarz w programie „Pogadajmy o piłce”.

Rekord transferowy Lecha Poznań

Lech nie pozbędzie się tanio prosperującego piłkarza. Za Skórasia dostanie jedną z największych kwot w historii klubu. Rekord wynosi 11 milionów euro, które „Kolejorz” otrzymał od Brighton & Albion za Jakuba Modera. W przypadku 23-latka mówi się, że kwotą satysfakcjonującą dla poznaniaków będzie 7 milionów.

