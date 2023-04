To zadecydowało o wyborze Dawida Szwargi. Właściciel Rakowa zdradził szczegóły

Marek Papszun przestanie pełnić rolę szkoleniowca Rakowa Częstochowa wraz z końcem bieżącego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Częstochowianie pewnie zmierzają po zwycięstwo ligowe, jednak nic nie jest jeszcze przesądzone. Dawid Szwarga będzie miał za zadanie kontynuację tego, co przez siedem lat jego poprzednik zbudował podczas pracy w śląskim klubie. Właściciel lidera PKO BP Ekstraklasy nie ma wątpliwości, że jego wybór padł na odpowiednią osobę. Zdradził, co zadecydowało o podjęciu współpracy.

Dawid Szwarga: W kilku kwestiach różnimy się z Markiem Papszunem

Dawid Szwarga podpisał kontrakt z Rakowem Częstochowa na dwa lata z możliwością przedłużenia go na kolejne dwa sezony. Trener nie ukrywał, że to dla niego duże wyzwanie, jednak wciąż priorytetem pozostaje dla niego dokończenie pracy w trakcie bieżącej kampanii, kiedy jest jeszcze asystentem Marka Papszuna. Dodał, iż pod paroma względami różni się od swojego poprzednika, jednak chce zachować ciągłość tego, co przez lata zbudował w Częstochowie.

— Przychodzę do klubu, który ma jasno zbudowaną tożsamość i przejmuję schedę po trenerze, który odniósł tutaj sukces. Chcę zachować tożsamość, którą ma klub. W kilku kwestiach różnimy się z trenerem Papszunem, ale nasz styl zapewnia skuteczność i sukces. Chcemy nadal podążać taką ścieżką (...) W standardach dobrego klubu pozostaje to, by działacze szukali trenera, który odpowiada jej tożsamości. Nie chcę teraz zdradzać szczegółów tego, co chcemy zmienić. Mamy jeszcze ważną końcówkę sezonu. Wzajemnie zaufanie między mną, a Michałem doprowadziły do tego, że dopiero teraz wszyscy dowiedzieli się dookoła o decyzjach. To zasługa właściciela, ze przybrał tak skuteczną strategię komunikacji – mówił Dawid Szwarga.

To zadecydowało o wyborze Dawida Szwargi na trenera Rakowa Częstochowa

Właściciel Rakowa Częstochowa Michał Świerczewski powiedział, że nie kusiło go zatrudnienie zagranicznego trenera, gdyż widział ryzyko działania na szkodę drużyny. Jego zdaniem w Polsce jest wielu dobrych trenerów i na rynku jest coraz więcej młodych szkoleniowców. Dodał, iż podejścia pod zatrudnienie Dawida Szwargi nie były łatwe i udało się to dopiero za trzecim razem. 32-latek mocno zaimponował Świerczewskiemu.

— To było trzecie podejście do trenera Dawida Szwargi. Utkwił mi w pamięci siedem lat temu, gdy aplikował do pracy w naszym klubie. Zaimponował mi wiedzą merytoryczną i inteligencją. Miałem jego nazwisko zapisane, a teraz przyszedł odpowiedni moment, by dać mu szansę — podkreślił szef Rakowa.

