Nowy trener na dwie kolejki przed końcem sezonu. Szalony pomysł w Ekstraklasie

Do zakończenia rozgrywek PKO Ekstraklasy pozostały zaledwie dwie kolejki. To oznacza szansę na zdobycie maksymalnie sześciu punktów. Dla zespołów z dołu tabeli mowa tu o pokaźnej liczbie, która może zapewnić im utrzymanie na najwyższym szczeblu ligowym. Do tego celu zdecydują się nawet na szalone kroki, jakim jest zmiana trenera na tak krótki okres.

Marek Saganowski przejmie Wisłę Płock

Zmiany trenera są niemal chlebem powszechnym w Ekstraklasie. Według informacji portalu meczyki.pl na chwilę przed końcem sezonu Wisła Płock zmieni szkoleniowca. Do tej pory zespół prowadził Pavol Stano. Słowak trafił do klubu przed sezonem i przez pierwsze miesiące notował bardzo dobre wyniki. Przez pewien czas Nafciarze zajmowali miejsce w czołowej piątce ligi. Obecny rok nie jest już jednak taki piękny. Wisła wygrała tylko 2 z 15 spotkań i jest najgorzej punktującą ekipą. Coś, co jeszcze niedawno wydawało się bardzo nieprawdopodobne – spadek – teraz jest prawdopodobne. Płocczanie wyprzedzają Śląsk Wrocław (zespół w strefie zagrożonej relegacją) zaledwie o dwa „oczka”.

Zdaniem dziennikarzy portalu Wisła ma już kandydata na następcę Słowaka. Ma nim być Marek Saganowski. Były reprezentant Polski od ubiegłego roku pracuje w drugoligowej Pogoni Siedlce. Dobrze mu się tam pracowało w związku z czym, kilka dni temu przedłużył umowę na kolejny sezon. Niespodziewane już chwile po podpisie odejdzie z klubu, by objąć zespół z Ekstraklasy. Były napastnik miał mieć niepisaną umowę z włodarzami Pogoni, że w przypadku oferty z najwyższego szczebla, ci nie będą robić mu problemów z rozwiązaniem kontraktu. Saganowski miałby w Płocku najpierw pełnić funkcję „strażaka” przed spadkiem, a później zbudować solidny sezon na kolejne rozgrywki.

Wisła Płock w PKO Ekstraklasie

Wisła Płock występuje w PKO Ekstraklasie od 2016 roku. W ostatnich latach najlepszym wynikiem było 5. miejsce na koniec sezonu 2017/2018. Zespół z województwa mazowieckiego do zakończenia rozgrywek zmierzy się z Rakowem Częstochowa i Cracovią.

Czytaj też:

Zbigniew Boniek storpedował pomysł Fernando Santosa. „Pierdoły”Czytaj też:

Pobicie kibiców w pociągu PKP. „Nigdy tak się nie bałam”