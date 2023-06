Historyczny awans do PKO BP Ekstraklasy! Sensacja w Niecieczy

Miniony sezon PKO BP Ekstraklasy i Fortuna 1. Ligi do samego końca trzymał fanów w niepewności o bezpośrednich awansach i spadkach. Dopiero w ostatniej kolejce poznaliśmy ostatniego bezpośredniego spadkowicza na zaplecze najwyższej ligi klubowej w Polsce, a została nim Wisła Płock, która na początku sezonu przewodziła w tabeli. Poza nią w przyszłym sezonie w Fortuna 1. Lidze zagrają Lechia Gdańsk i Miedź Legnica. Natomiast w drugą stronę powędrowały ekipy ŁKS-u Łódź i Ruchu Chorzów.

Trudna droga przez baraże

W barażach do Fortuna 1. Ligi obejrzeliśmy cztery zespoły: Wisłę Kraków, Termalikę Bruk-Bet Niecieczę, Puszczę Niepołomice i Stal Rzeszów. W półfinale zmierzyły się drużyny Niecieczy i Rzeszowa oraz Krakowa i Niepołomic. O ile w pierwszym ze spotkań nie było dużej niespodzianki i zespół Słoników zwyciężył 2:0, tak w drugim doszło do nie lada sensacji.

Drużyna krakowskiej Wisły walczyła o awans do PKO BP Ekstraklasy po roku nieobecności i byli bardzo bliscy bezpośredniego awansu, jednak przez kilka potknięć na koniec sezonu, nie udała im się ta sztuka. Mecz z Puszczą Niepołomice miał być tylko formalnością, jednak drużyna Tomasza Tułacza dała lekcję Białej Gwieździe, gromiąc ich na stadionie przy ul. Reymonta w Krakowie 1:4.

Cztery gole w drugiej połowie meczu

Zatem walka o awans do PKO BP Ekstraklasy z barażów odbyła się pomiędzy Termaliką Bruk-Bet Niecieczą, a Puszczą Niepołomice. Zarówno Radoslav Latal, jak i Tomasz Tułacz wytoczyli swoje najgroźniejsze działa na to spotkanie i od samego początku zobaczyliśmy zaciętą, choć mało efektywną walkę. W pierwszej połowie żadna z ekip nie stworzyła żadnej akcji bramkowej, choć bliżsi wyjścia na prowadzenie byli gospodarze. Na pierwszego gola przyszło nam czekać do pierwszej sytuacji w drugiej połowie. Wówczas Błachewicz dorzucił z prawej flanki, a Poznar najwyżej wzbił się w powietrze i pokonał Komara.

Puszcza Niepołomice szybko wzięła się za odrabianie strat, bo zajęło im to zaledwie cztery minuty. Pięczek dośrodkował na głowę Siemaszki i nie dał szans bramkarzowi Termaliki. Kilka minut dłużej zajęło im doprowadzenie do podwyższenia. Po zamieszaniu w polu karnym gola samobójczego zdobył Kadlec, dzięki czemu mieliśmy już 2:1 dla gości. Ale to nie był koniec strzelania. W 72. minucie Mesanović oddał potężny strzał, którym nie dał szans golkiperowi i zrobiło się już 2:2. Taki wynik utrzymał się do końca regulaminowego czasu gry i mieliśmy dogrywkę.

Puszcza Niepołomice awansowała do PKO BP Ekstraklasy!

Początek dogrywki zdecydowanie przebiegał pod dyktando Termaliki Bruk-Bet Nieciecza, jednak żadna z ich akcji nie znalazła drogi do bramki. To goście zdołali podwyższyć prowadzenie w 99. minucie za sprawą Konrada Stępnia, który strzałem głową pokonał bramkarza rywali.

Podopieczni Radoslava Latala próbowali kilkukrotnie zagrozić bramce przeciwników, ale nie wychodziło im to tak, jakby tego oczekiwali. Jednak Puszcza również nie odpuszczała i do samego końca dwukrotnie byli bliscy podwyższenia prowadzenia, w tym raz Tomalski nie trafił do pustej bramki. Ostatecznie to właśnie zawodnicy Tomasza Tułacza zwyciężyli spotkanie 3:2 i awansowali do PKO BP Ekstraklasy!

