Piłkarz Ekstraklasy nie wrócił do klubu. Chce wymusić transfer

Kluby PKO Ekstraklasy nie pozwoliły piłkarzom na zbyt długie wakacje. Po zakończeniu sezonu i okienku reprezentacyjnym ekipy powróciły do treningów, by rozpocząć okres przygotowawczy przed kolejnym sezonem. Nie ma się czemu dziwić, gdyż w lipcu rozpoczynają się rozgrywki ligowe oraz międzynarodowe (kwalifikacje do europejskich pucharów).

Piłkarz Ekstraklasy nie chce wstawić się w klubie

Niezależnie od faktu, że mowa tu o pierwszych treningach, które raczej nastawione są na budowanie wytrzymałości, zawodnicy mają obowiązek wstawienia się w klubie po wakacjach. Praktycznie każdy robi to bez problemu. Kłopoty ma jednak Śląsk Wrocław. Klub, który zanotował fatalny sezon 2022/2023 – będąc bliskim spadku – rozpoczął przygotowania bez swojego kluczowego piłkarza. Pomimo ogólnej słabej dyspozycji Yohn Yeboah był jednym z ważniejszych elementów układanki. Niemiecki skrzydłowy trafił do Polski z holenderskiego Willem II za pół miliona euro. Związał się z wrocławianami trzyletnim kontraktem, lecz teraz najchętniej nie zwracałby na niego uwagi.

Jak donosi dziennikarz Marcin Torz, pomocnik nie chce wrócić do Polski i rozpocząć przygotowań do sezonu. Już w trakcie rundy wiosennej szukał sposobów na rozwiązanie wieloletniej umowy. Choć klub rozpoczął już treningi, to nie ma na nich 23-latka. W rozmowie z „Wrocławskimi Faktami” Jędrzej Rybak, rzecznik prasowy Śląśka poinformował, że klub w wyjątkowej sytuacji pozwolił mu na późniejszy przylot.

– Dostał informację o terminie powrotu. Po rozmowie z nim wyraziliśmy dodatkową zgodę, by ze względu na logistykę wrócił do Wrocławia dzień później, w środę – powiedział Rybak.

Yohn Yeboah otrzymał ofertę z Francji

Torz dodaje, że agent piłkarza sugerował już pod koniec sezonu, że Yeboah w Śląsku więcej nie zagra. Były młodzieżowy reprezentant Niemiec otrzymał propozycję z francuskiego Le Havre, lecz kwota 750 tysięcy euro w ogóle nie przekonała wrocławskiego zespołu do dalszych rozmów.

