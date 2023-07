Legia Warszawa z przytupem otworzyła nowy sezon Ekstraklasy! O zwycięstwie przesądził hattrick

Skład Legii Warszawa: Tobiasz – Pankov, Augustyniak, Ribeiro – Wszołek, Slisz, Elitim, Kun – Josue, Muci – Pekhart.

Skład ŁKS-u Łódź: Bobek – Dankowski, Monsalve, Marciniak, Głowacki – Mokrzycki – Pirulo, Dani Ramirez, Hoti, Szeliga, Tejan.

Strzelanie na Łazienkowskiej rozpoczęte!

Obie ekipy weszły w spotkanie bez zbędnego ryzyka, prowadząc bezpieczną grę zarówno środkowym, jak i bocznymi sektorami boiska. W szóstej minucie zobaczyliśmy pierwszą niebezpieczną sytuację, kiedy zawodnik gości Dani Ramirez padł na murawę i potrzebna była pomoc medyków. Chwilę później Legioniści zagrozili bramce strzeżonej przez Bobka, kiedy z rzutu wolnego bezpośrednio uderzył Josue, jednak nie zaskoczył 19-latka. ŁKS nie próżnując, po chwili przeprowadził groźną akcję bokiem boiska, ale dośrodkowanie Hotiego nie dotarło na głowę Tejana.

W 16. minucie Kun i Dankowski zderzyli się głowami w polu karnym łodzian i po chwili obaj byli w stanie kontynuować grę. Na pierwszą groźną sytuację musieliśmy poczekać kolejne trzy minuty, kiedy Wszołek dośrodkował na głowę Pekharta. Napastnik gospodarzy oddał precyzyjny strzał głową, ale kapitalnym refleksem popisał się Bobek, wybijając na rzut rożny. Zaraz po tym akcja przeniosła się na drugą stronę, ale podopieczni Kazimierza Moskala nie umieli stworzyć zagrożenia. Josue ponownie spróbował szczęścia z rzutu wolnego, jednak dalej bezskutecznie.

Ataki Legii przyniosły skutek po upływie 25. minut meczu. Po raz kolejny duet Wszołek – Pekhart uruchomił swoje możliwości ofensywne i skrzydłowy Legionistów dośrodkował płasko do Czecha, a ten mocnym strzałem wpakował piłkę do siatki, otwierając sezon strzelecki Wojskowych! To tylko podgrzało ekipę Kosty Runjaicia do dalszego natarcia na bramkę rywali. W 32. minucie po weryfikacji VAR sędzia gwizdnął rzut karny dla Legionistów. Hoiti dotknął piłkę ręką. Do egzekucji podszedł Josue, ale Bobek wygrał ten pojedynek, ratując swoją drużynę przed większą stratą. Do końca pierwszej połowy zobaczyliśmy jeszcze kilka ciekawych sytuacji, jednak bez bramek.

Koncert Tomasa Pekharta!

Po gwizdku rozpoczynającym drugą połowę ze znacznie lepszej strony pokazywali się gospodarze. Już po dwóch minutach strzały oddali Kun i Elitim, choć Bobek wciąż pozostawał w gotowości. A jednak to ŁKS jako pierwszy miał stuprocentową sytuację, by zdobyć gola, ale Tejan fatalnie spudłował w słupek przy akcji sam na sam z Tobiaszem. Po chwili ponownie stworzyli zagrożenie, ale Szeliga znalazł się na spalonym. Mimo tego Legia wciąż pozostawała aktywna ofensywnie i bliski gola był Wszołek po dośrodkowaniu Kuna, jednak uderzył prosto w bramkarza.

To nie zdeprymowało zawodników Kosty Runjaicia, którzy w 57. minucie przeprowadzili akcję lewą stroną i ponownie dośrodkował Kun, tym razem skutecznie na głowę Pekharta, a ten drugi raz pokonał Bobka i tablica wyników pokazywała już 2:0 dla Legii. Gospodarze potrzebowali zaledwie dwóch minut, żeby stworzyć kolejną groźną sytuację. Muci pomknął lewą stroną i posłał idealną, prostopadłą piłkę po ziemi do snajpera Legionistów, ale tym razem fatalnie spudłował. Ale to nic, ponieważ natarcie trwało i przyniosło kolejny skutek w 69. minucie. Slisz podprowadził piłkę środkiem i wypuścił ją prostopadle do Pekharta, po czym Czech skompletował hattricka!

Ta bramka całkowicie podcięła skrzydła przyjezdnym, którzy już do końca spotkania nie potrafili stworzyć sobie składnej sytuacji, która dałaby realne zagrożenie. Legioniści również wrzucili niższy bieg, choć kilkukrotnie znaleźli się pod bramką Bobka. Po czterech doliczonych minutach spotkania arbiter zagwizdał po raz ostatni i tym samym Legia Warszawa zanotowała pierwsze zwycięstwo w sezonie 2023/24 PKO BP Ekstraklasy.

