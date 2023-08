Widzew Łódź polował na tego gracza kilka miesięcy. Niemiec wreszcie trafił do Ekstraklasy

Widzew Łódź w poprzednim sezonie przez dłuższy czas uchodził za rewelację Ekstraklasy. Beniaminek był w pewnym momencie bliski występów w kwalifikacjach do europejskich pucharów, lecz zanotował pechową serię porażek, która spowodowała spadek do drugiej części tabeli. W tym sezonie są w środku, ale zarówno kibice jak i włodarze czterokrotnego mistrza Polski wiedzą, że na dłuższą metę potrzebują dodatkowej jakości.

Sebastian Kerk nowym piłkarzem Widzewa Łódź

Widzew już zimą polował na Sebastiana Kerka. Ten jednak badał rynek, czekając na lepsze oferty. Gdy takowej nie otrzymał, to właśnie teraz jako wolny gracz związał się dwuletnim kontraktem (z opcją przedłużenia) z Widzewem. Niemiec nie będzie mógł raczej narzekać na zarobki. Będzie najlepiej opłacanym graczem w drużynie Janusza Niedźwiedzia.

Urodzony w 1994 roku ofensywny pomocnik rozpoczynał karierę seniorską we Freiburgu. Stamtąd był wypożyczany do Norymbergi i Kaiserslautern. Później ponownie trafił do bawarskiego zespołu, by dalej zakotwiczyć w Osnabruck i Hannoverze 96. W sumie 29-letni Kerk rozegrał 50 spotkań na poziomie Bundesligi i 152 na jej zapleczu. Po podpisaniu kontraktu włodarze Widzewa nie kryli zadowolenia ze sprowadzenia gracza do swojego zespołu.

– Udało nam się przekonać piłkarza do wyboru Widzewa ponad innymi opcjami, które miał w Polsce, na Węgrzech oraz na Bliskim Wschodzie. Sebastian chce grać i być wiodącą postacią drużyny, przekonaliśmy go wysokim poziomem organizacji w Klubie, strategią rozwoju sportowego, dużą społecznością kibiców i atrakcyjnym miastem. Liczymy, że wzmocni nasz potencjał w ofensywie i jednocześnie będzie liderem drużyny. Grał w dużych klubach, więc wie, czym jest presja i wielokrotnie pokazywał swoje umiejętności – powiedział dla mediów klubowych Tomasz Wichniarek, dyrektor sportowy Widzewa Łódź.

Transfery Widzewa Łódź

Oprócz Kerka do Widzewa w obecnym oknie transferowym dołączyli Fran Alvarez, Luis Silva, Imad Rondic czy Dawid Tkacz. Zespół Niedźwiedzia ma na koncie 7 punktów w obecnym sezonie PKO Ekstraklasy.

Czytaj też:

Ronaldinho znów z problemami prawnymi. Już raz siedział w więzieniuCzytaj też:

FC Barcelona znalazła konkurenta dla Roberta Lewandowskiego? Wielka gwiazda może wzmocnić klub