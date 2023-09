Paweł Wszołek zaskoczył stwierdzeniem. „Ekstraklasa nie odstaje w tej kwestii”

Legia Warszawa bardzo dobrze weszła w sezon 2023/24. Podopieczni Kosty Runjaicia przebrnęli przez kwalifikacje Ligi Konferencji Europy i dostali się do fazy grupowej, a w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy Wojskowi wygrali z Górnikiem Zabrze 2:1, dzięki czemu plasują się na drugiej pozycji z dwoma meczami rozegranymi mniej od lidera – Śląska Wrocław.

Paweł Wszołek o sukcesach Legii Warszawa

Ponadto w pierwszej kolejce gazy grupowej LKE Legioniści dość niespodziewanie pokonali Aston Villę 3:2, która w tym spotkaniu była faworytem. Na temat ostatnich wyników Legii Warszawa w programie "Misja Futbol" w "Przeglądzie Sportowym" Onet wypowiedział się Paweł Wszołek, który jest jednym z architektów sukcesu stołecznego klubu.

– Weszliśmy do Ligi Konferencji Europy ciężką pracą. Mieliśmy trudne mecze, wymagających przeciwników i to nie był przypadek. Mamy ogromną wartość w zespole, wielu zawodników z dużą jakością i mnie to najbardziej cieszy – stwierdził i dodał:

– Zdecydowanie wolę taki wynik 3:2, gdzie stworzyliśmy sobie sytuacje bramkowe z dobrych akcji niż 1:0 wymęczone po przypadkowej bramce, gdzie cały mecz zespół się bronił – mówi Paweł Wszołek.

W tym aspekcie Ekstraklasa nie odstaje Premier League

Paweł Wszołek zabrał zaskakujące stanowisko na temat intensywności gry w Polsce, względem najlepszych lig świata. Wahadłowy stwierdził, że Ekstraklasa nie odstaje poziomem od takiej Premier League. – Dużo osób o tym mówi i akurat ja się z tym nie zgodzę. Zawsze będę mówił swoje zdanie na ten temat. Uważam, że intensywność w naszej Ekstraklasie jest bardzo wysoka – powiedział.

– Uważam, że nasza liga jest bardzo intensywna, właśnie często bazuje na intensywności, na przygotowaniu. Te drużyny, które teoretycznie przed sezonem są skazane na porażkę, są bardzo dobrze przygotowane do sezonu i dobrze biegają. Oczywiście są takie mecze w Europie, że intensywność jest duża, ale ja nie uważam, że nasza Ekstraklasa odstaje w tej kwestii — zakończył.

