Zmiana na ławce trenerskiej w Ekstraklasie. Koniec przygody znanego trenera

Nie takiej rundy wiosennej oczekiwali kibice Cracovii. Klub z Małopolski wygrał w pierwszej kolejce po wznowieniu rywalizacji w 2024 roku… i na tym skończyły się ich wygrane. Od 18 lutego klub zanotował pięć remisów i dwie porażki. Podział punktów z ostatnim w tabeli ŁKS-em Łódź wyczerpał cierpliwość włodarzy zespołu.

Cracovia żegna się z Jackiem Zielińskim

Cracovia dwukrotnie za sprawą Benjamina Kallmana i Otara Kakabadze wychodziła na prowadzenie, by dwukrotnie je tracić. Wynik 2:2 bardziej zadowolił gości z Łodzi, którzy rozpaczliwie walczą o utrzymanie, punktując w ostatnim czasie. Zespół z Krakowa także nie może jeszcze być pewnym utrzymania, bo ma tylko kilka „oczek” przewagi nad strefą spadkową. Niebezpieczeństwo z dołu tabeli to także jedna z przyczyn, która motywowała zarząd klubu z ulicy Kałuży do rozstania z Jackiem Zielińskim.

Tuż po meczu klub poinformował o rozstaniu z 63-letnim szkoleniowcem. To była druga przygoda trenera z zespołem. Najpierw prowadził go w latach 2015-2017, a następnie w latach 2021-2024. Jego rolę przejmie teraz Dawid Kroczek, dotychczasowy trener drugiego zespołu „Pasów”. Wraz z nim sztab szkoleniowy pierwszej drużyny uzupełnią Maciej Palczewski i Tomasz Przekaza.

– Dziękuję trenerowi za poświęcony czas i zaangażowanie w rozwój naszego klubu. Doceniam jego pracę i życzę powodzenia w kolejnych sportowych wyzwaniach – powiedział prezes Cracovii Mateusz Dróżdż dla oficjalnej strony klubu.

twitter

Cracovia walczy o utrzymanie w PKO Ekstraklasie

Cracovia po rozegraniu 27 spotkań zajmuje 12. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Z dorobkiem 29 punktów ma pięć „oczek” przewagi and 16. Koroną Kielce (pierwsze miejsce spadkowe). W następnej kolejce krakowianie zagrają z liderem, Jagiellonią Białystok.

Czytaj też:

Lukas Podolski wściekły na sytuację Górnika. „Martwię się, że to się w końcu rozpie*****”Czytaj też:

Polacy będą jeździć na mecze EURO 2024 koleją. Zadziwiający pomysł PZPN