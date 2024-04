Były piłkarz Legii Warszawa wymownie o wyborze trenera. „To trochę inna półka”

Goncalo Feio zastąpił Kostę Runjaicia na ławce trenerskiej Legii Warszawa. Wiele osób ten wybór zaskoczył ze względu na małe doświadczenie Portugalczyka i skandal, jaki wcześniej wywołał. Jednak w środowisku pojawiły się komentarze popierające nowego szkoleniowca Wojskowych. Z tymi opiniami nie zgadza się Sylwester Czereszewski, były Legionista.

Norbert Amlicki, „Wprost”: Legia zaprezentowała nowego trenera. Jakie jest pana pierwsze wrażenie?

Sylwester Czereszewski, były piłkarz Legii Warszawa: Legia musi ratować sezon. Zmiana mogła być wcześniej, ale lepiej późno niż wcale. O mistrzostwo będzie ciężko, więc musi zakończyć sezon na drugim czy trzecim miejscu, bo później może się okazać, że budżet nie będzie się spinał. Takie zespoły jak Legia czy Lech, które dużo pieniędzy wydają na piłkarzy, muszą mieć ten zastrzyk gotówki.

Jeśli chodzi o trenera, to jest to dość odważna decyzja. Nie w stylu Jacka Zielińskiego. Wydaje mi się, że ktoś przez przypadek mu nacisnął guzik „bierzemy go”, no i jest (śmiech). Postawienie na Feio było pójściem va banque. Wydaje mi się, że to jednak jest poważny człowiek i rozumie, że jest na niego nagonka, więc musi wytrzymać ciśnienie. Znalazł się w Legii Warszawa, jest na świeczniku i musi się pilnować. Mimo wszystko wolałbym, żeby Portugalczyk był strażakiem do końca sezonu. Ale też nie zdziwię się, jak dojdzie do wstrząsu i będziemy wszyscy piać z zachwytu.

Właśnie, Piotr Koźmiński z WP Sportowe Fakty informował, że pomysł z Goncalo Feio nie wypłynął od Dariusza Mioduskiego, a inicjatorem zatrudnienia Portugalczyka był Jacek Zieliński. Zna pan bardzo dobrze dyrektora sportowego Wojskowych, bo grał pan z nim w Legii. Czy to pana zdaniem dobry ruch? Zdaniem dziennikarza stawia on wszystko na jedną kartę i jeśli z Feio nie wyjdzie, to nie wiadomo czy przetrwa.

Też tak uważam. Wyjścia były dwa albo zmienić, albo dokończyć sezon z Kostą Runjaiciem. Można tu posłużyć się przykładem Rakowa, bo tam też już dawno powinna zajść zmiana na tym stanowisku, lecz oni trzymają się tej swojej pierwotnej decyzji. Legia musi mieć pewnego rodzaju wstrząs, chociaż Niemiec ostatnio osiągnął dobre wyniki z Piastem, czy z Górnikiem. To, że ta decyzja została podjęta w tym momencie, jest największym zaskoczeniem.

Jestem trochę zdziwiony wyborem kandydata, bo wiadomo, jaki charakter ma Feio, ale to też nie oznacza, że będzie biegał i kogoś bił. Też nie zgadzam się z opiniami ekspertów, że jest super ułożony taktycznie. Przecież miał dopiero jeden zespół – Motor Lublin, a wcześniej był asystentem m.in. w Rakowie Częstochowa, więc przez jaki pryzmat możemy oceniać, że on jest świetny taktycznie? W Motorze Lublin trafił na takich zawodników, którzy chcieli coś osiągnąć, ale zarządzanie takimi piłkarzami, jacy są w Legii to trochę inna półka. Zobaczymy, jak to będzie.

To też nie jest początek rundy, kiedy można się przygotować i przepracować niektóre rzeczy i schematy. Tak naprawdę każdy mecz dla Legii jest teraz meczem o życie. Trener został wrzucony na głęboką wodę, bo na swój debiut pojedzie do Rakowa Częstochowa i w przypadku porażki częstochowianie odskoczą. Na plus dla Wojskowych działa fakt, że Raków i Lech grają jeszcze gorzej.

Wracając do samego Goncalo Feio to nieważne, jakim super trenerem by był, dla mnie najważniejsze jest, jakim ktoś jest człowiekiem i uważam, że powinien okazywać szacunek, a nie zachowywać się tak, jak w niektórych sytuacjach w Motorze Lublin. Jestem uczulony na wybuchowych ludzi i może w tym momencie zda egzamin, ale na dłuższą metę tam coś się stanie na pewno.

Zdziwił się pan, że to jednak nie Marek Papszun został trenerem Legii? Swego czasu był przymierzany do objęcia stanowiska w klubie.

Wydaje mi się, że zdecydowanie wcześniej był przymierzany. Wydaje mi się, że Papszun byłby idealny dla Legii i chyba już odpoczął. Choć wydaje mi się, że on szuka zagranicznego klubu. Jego sytuacja też pokazuje, że trudno jest znaleźć dobry klub, wcześniej pracując w Ekstraklasie.

Kosta Runjaić w swoim pożegnaniu powiedział: „Chcę być szczery. Muszę zaakceptować decyzję klubu, ale oczywiście to boli. Przejąłem Legię w bardzo trudnym momencie i wspólnie ze wszystkimi zaangażowanymi udało nam się ponownie ustabilizować klub na wysokim poziomie sportowym”. Brzmi trochę jak zarzut w stronę władz, że nie dały Niemcowi więcej czasu, patrząc na to, co udało mu się osiągnąć.

On i też Jacek Zieliński przyczynili się do tego, że Legia Warszawa wstała z kolan. Trzeba też zauważyć, że odejście Muciego czy Slisza i niekupienie nikogo w ich miejsce również sprawiło, że ta gra wyglądała, jak wyglądała. Szczególnie odejście tego drugiego miało bardzo duży wpływ. Obecnie strzelenie gole Legii nie jest jakimś wielkim wyczynem. Kiedyś było bardzo ciężko. Tak naprawdę w każdej formacji jest dziura i Kosta Runjaić mógł mieć pretensje, że nie było wzmocnień. Legii brakuje jakości i patrząc, jak wygląda ich ławka w porównaniu z Rakowem czy Lechem, jest bardzo kiepsko. Obecnie jedynym takim zawodnikiem jest Kapustka.

Czy w Polsce szanuje się trenerów i ich osiągnięcia? Przypomina mi się sytuacja z 2022 roku i zwolnieniem Dariusza Banasika z Radomiaka Radom, który zrobił wynik ponad stan, a kiedy przyszedł kryzys, został zastąpiony Mariuszem Lewandowskim.

Od paru dobrych lat można zauważyć taką zmianę w takich klubach jak np. Legia Warszawa. Przykład Radomiaka Radom pokazuje, że niżej usytuowane drużyny nie wytrzymują ciśnienia, ale to zależy od osób zarządzających. Polacy niestety lubią zmiany, a później, jak już do niej dojdzie, brakuje „planu B”. Dariusz Banasik poszedł teraz do GKS-u Tychy i jak obserwuję pierwszą ligę to widać zmiany w tym klubie, który z przeciętnego zespołu stał się drużyną, która może grać w Ekstraklasie.

Kosta Runjaić dał pełną swobodę Josue, o którym również mówi się, że ma wymagający charakter. Co prawda on i Goncalo Feio znają się z Juniorów Benfiki Lizbona, ale czy to wystarczy, by poskromić tego zawodnika?

Ciekawe, jak to będzie. Czytałem gdzieś, że to będzie jego koniec, bo zderzą się dwa temperamenty, więc różnie być. Nie wiadomo, jak to dalej z nim będzie, bo mówił też, że nie jest szanowany i być może odejdzie po sezonie z Legii. Z kolei, jeśli chodzi o samą grę Josue, on musi być wolnym elektronem, zwolnionym z gry defensywnej. On bardzo dużo daje w ataku, kreuje sytuacje, ma sporo asyst i bramek. Nie ma co ukrywać, nie jest idealny, ale daje jakość na boisku i jest w gronie takich piłkarzy jak Grosicki czy Podolski, na których można popatrzeć w Ekstraklasie.

Co pana zdaniem zmieni się w grze Legii po przyjściu Goncalo Feio? Czy gra dalej będzie uzależniona Josue, czy Portugalczyk inaczej to poukłada?

Tu jest problem. Kiedy grałem w Legii, to każdy był w stanie strzelić gola, niezależnie czy to był prawy, lewy, czy środkowy pomocnik. Uważam, że pomocnicy przychodzący do tego klubu i zarabiający jak na polskie standardy ogromne pieniądze nie mogą tylko przyjmować piłki i zagrywać do najbliższego zawodnika. Muszą grać tacy, co biorą grę na siebie i mają po kilka bramek i asyst. Powinno być tak, że kiedy nie idzie Kramerowi czy Pekhartowi, bramkę powinien zdobywać pomocnik.

W Legii nie ma takiego rozłożenia sił i już z góry wiemy, że to może być Josue, Wszołek, albo Gual. Pojedynczych zawodników, którzy tworzą zagrożenie, łatwiej jest pokryć przez rywala. Ładnym przykładem jest Jagiellonia, bo tak grają w ofensywie, że nie wiadomo, kto strzeli gola. To mi się podoba.

Goncalo Feio na ławce trenerskiej Legii zadebiutuje przeciwko Rakowowi Częstochowa. Czy z racji tego, że w przeszłości pracował jako asystent, sprawi, że będzie podwójnie zmotywowany na ten mecz?

Wszyscy trenerzy mówią, że to historia i tak dalej, ale tak naprawdę każdy się motywuje i chce swojemu byłemu zespołowi udowodnić, że jest lepszy. Nie ma znaczenia, czy to zawodnik, trener, czy działacz. Jak jeszcze grałem, to miałem tak, mimo że żaden klub mnie nie wyrzucał.

Jednym z bodźców jest jego powrót do Legii (w latach 2010 – 2014 Goncalo Feio pracował z grupami młodzieżowymi Legii Warszawa – przyp. red.), drugim jest Raków Częstochowa. Ja spodziewam się w tym meczu Legii, takiej, jak w ostatnich spotkaniach, ale grającej z większą determinacją i zaangażowaniem.

Jaki wynik pan obstawia?

No niestety… wyścig żółwi i 1:1 (śmiech).

