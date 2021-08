Mbappe zaniepokojony przyjściem Messiego do PSG ? Francuz wkrótce podejmie ważną decyzję

Dołączenie Lionela Messiego do Paris Saint-Germain oznacza, że wicemistrz Francji będzie miał teraz „galaktyczny” atak. Oprócz Argentyńczyka o zdobycze bramkowe mają zadbać Neymar i Kylian Mbappe, co czyni ofensywę paryżan najsilniejszą w Europie. Tyle teorii, ponieważ wszystko może wkrótce się zmienić. „Gazzetta Dello Sport” podaje, że Mbappe wciąż nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości.

Wyjść z cienia Messiego

Nie jest tajemnicą, że niespełna 23-letni piłkarz marzy o grze dla Realu Madryt. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Francuz wypełni jednak kontrakt z PSG obowiązujący do 30 czerwca 2022 roku i dopiero po sezonie odejdzie do Hiszpanii. Przyjście PSG może jednak przyspieszyć decyzję Mbappe, który nie chce być w cieniu Argentyńczyka.

Właściciel PSG Nasser Al-Khelaifi podczas konferencji, podczas której zaprezentowano Messiego, wypowiedział się także na temat przyszłości napastnika. – Mbappe nie ma więcej wymówek – powiedział dając niejako do zrozumienia, że skoro Francuz

marzył o grze dla topowej drużyny, to transfer byłego asa FC Barcelony jest spełnieniem jego wymagań stawianych wobec klubu.

W słowach prezesa klubu niektórzy dopatrywali się presji nakładanej na młodego Francuza. – Nie chcę wchodzić w szczegóły naszych rozmów z nim i jego rodziną, ale Kylian jest w centrum naszego projektu. – mówił Al-Khelaifi. – Dziś PSG jest jedną z najlepszych drużyn na świecie i myślę, że [Mbappe – przyp. red] ma wszystko, by zostać. Jestem optymistą. Nikt by nie zrozumiał jego decyzji, gdyby wyjechał – dodawał.

Będzie gwiazdą La Liga?

Mbappe jest jednak ambitnym zawodnikiem i chciałby grać w swojej drużynie „pierwsze skrzypce”. To po przyjściu Messiego staje się mniej realne. Co więcej, odejście Argentyńczyka z Barcelony i wcześniejszy transfer Cristiano Ronaldo do Juventusu oznaczają, że Francuz po przejściu do Hiszpanii stałby się najjaśniejszą gwiazdą La Liga.

Czas pokaże, czy mistrz świata z 2018 roku spełni swoje marzenia jeszcze w tym okienku transferowym. „Gazzetta Dello Sport” podaje, że Francuz decyzję o swojej przyszłości ma podać w poniedziałek 16 sierpnia.

