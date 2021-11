Sergio Aguero zakończy karierę? Smutny i prawdopodobny scenariusz

Sergio Aguero przyszedł do Barcelony przed sezonem 2021/2022, po 10 latach gry dla Manchesteru City. Napastnik był żegnany w Anglii jako legenda, a witany w Hiszpanii jako bohater. Rzeczywistość szybko jednak zweryfikowała nadzieje katalończyków. Argentyńczyk najpierw długo zmagał się z kontuzją, a jak już przyszło co do czego, pojawiły się o wiele poważniejsze problemy zdrowotne.

Sergio Aguero ma zdiagnozowaną arytmię serca

Aguero doświadczył dużego dyskomfortu podczas zremisowanego 1:1 meczu z Deportivo Alaves 30 października. Po przebadaniu piłkarza, lekarze stwierdzili u niego arytmię serca, co oczywiście wyklucza ze wzmożonej aktywności sportowej.

Według informacji Catalunya Radio, w wyniku swojej dolegliwości Aguero może być zmuszony do zawieszenia korków na kołku. Barcelona poinformowała, że Argentyńczyk będzie wyłączony z gry przez trzy miesiące. "Będziemy stale informować o efektach leczenia" - podano w oficjalnym oświadczeniu klubu.

Aguero w Barcelonie

Sergio Aguero nie zdołał pokazać pełni swoich możliwości podczas gry w Barcelonie. Zawodnik wystąpił w raptem pięciu meczach Blaugrany i zdobył zaledwie jedną bramkę. Kibice katalońskiego klubu na pewno nie tak wyobrażali sobie przyjście jednej z legend angielskiej Premier League.

Barcelona znajduje się obecnie na dziewiątym miejscu w lidze i traci 11 punktów do liderującego teraz Realu Sociedad. Już niedługo na ławce trenerskiej zadebiutuje Xavi Hernandez, który przyszedł do hiszpańskiego klubu z katarskiego Al-Sadd. Legenda Blaugrany ma za zadanie przywrócić jej dawny blask.

