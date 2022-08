FC Barcelona – Real Valladolid. Kiedy i o której godzinie mecz z udziałem Roberta Lewandowskiego?

FC Barcelona nieudanie, bo od bezbramkowego remisu z Rayo Vallecano, rozpoczęła sezon La Liga. Kolejny mecz Dumy Katalonii był już o wiele bardziej udany – podopieczni Xaviego rozbili na wyjeździe Real Sociedad, w czym duża zasługa Roberta Lewandowskiego. Polak do dwóch bramek, które były jego premierowymi trafieniami w lidze hiszpańskiej, dołożył asystę, czym zamknął usta krytykom twierdzącym, że będzie potrzebował więcej czasu na aklimatyzację w nowej drużynie.

Dziś mecz FC Barcelona – Real Valladolid

Teraz przed kapitanem reprezentacji Polski kolejna szansa na powiększenie dorobku strzeleckiego. Już dzisiaj FC Barcelona podejmie Real Valladolid, który na inaugurację rozgrywek uległ 0:3 Villareal, a w drugiej kolejce spotkań podzielił się punktami z Sevillą. Teraz przed beniaminkiem trudne zadanie, ponieważ to Duma Katalonii podbudowana efektowną wygraną w San Sebastian będzie zdecydowanym faworytem starcia rozgrywanego na Camp Nou.

I chociaż to dopiero trzecia kolejka sezonu, to Duma Katalonii nie może pozwolić sobie na stratę punktów z teoretycznie dużo słabszym rywalem. Ewentualne remisy czy porażki mogą okazać się brzemienne w skutkach w kontekście walki o mistrzostwo, co pokazał już poprzedni sezon, kiedy to Barcelona po słabym początku rozgrywek nie była w stanie dogonić Realu i nawiązać z nim wyrównanej rywalizacji o tytuł.

O której godzinie gra FC Barcelona?

Mecz FC Barcelony z Realem Valladolid odbędzie się w niedzielę 28 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godz. 19:30, a transmisję ze spotkania będzie można śledzić na antenie Canal+ i w serwisie canalplus.com.

