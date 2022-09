Film z Robertem Lewandowskim hitem internetu. Szalona zabawa Polaka na ulicach Barcelony

Robert Lewandowski kapitalnie wprowadził się do nowego zespołu. Polski napastnik w trzech pierwszych meczach hiszpańskiej ekstraklasy zdobył cztery bramki, dzięki czemu został liderem klasyfikacji strzelców. Przeszedł także do historii ligi. „Lewy” szybko zyskał szacunek oraz sympatię kibiców FC Barcelony, którzy polubili go nie tylko za skuteczność, ale i pozytywne nastawienie.

Robert Lewandowski podbija serca kibiców FC Barcelony. Film z Polakiem hitem internetu

Kapitan naszej kadry po przenosinach do stolicy Katalonii wyraźnie odżył. Często widać uśmiech na jego twarzy. Co więcej, lubi wchodzić w interakcje z fanami, a to sprawia, że zyskuje jeszcze bardziej. Doskonale widać to na filmie, który został opublikowany w mediach społecznościowych w piątkowe popołudnie.

Uwieczniono Roberta Lewandowskiego, który został zatrzymany przez kibiców na jednej z ulicy. Polak nie miał tego za złe fanom, a wręcz przeciwnie. 34-latek postanowił do nich dołączyć i zaśpiewać jedną z piosenek. Film szybko podbił internet.

„To surrealistyczne. Lewandowski jednego dnia strzela ci 3 gole, a innego śpiewa ci hiszpańskie piosenki na środku ulicy haha” – napisał dziennikarz hiszpańskiego dziennika „AS” David Adan.

Widać więc gołym okiem, że „Lewy” szybko zaaklimatyzował się w Hiszpanii i nie chodzi tylko o drużynę FC Barcelony. Czuje się dobrze również poza boiskiem. W sobotę 3 września polski napastnik będzie miał kolejną okazję do poprawienia swojego dorobku strzeleckiego. W najbliższej kolejce La Liga Duma Katalonii zmierzy się na wyjeździe z Sevillą, która kiepsko weszła w obecny sezon.

