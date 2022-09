Absurdalne zarzuty hiszpańskiego dziennikarza. Chodzi o Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski ma wręcz wymarzone wejście do FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski w pierwszych czterech meczach ligi hiszpańskiej zdobył pięć bramek. Nie wpisał się na listę strzelców w zasadzie tylko w pierwszym spotkaniu przeciwko Rayo Vallecano, gdy Duma Katalonii zremisowała 0:0.

Kuriozalne zarzuty względem Roberta Lewandowskiego. Hiszpański dziennikarz woli Karima Benzemę

Hiszpańskie media i nie tylko są zachwycone Polakiem. Uważają, że 34-latek z miejsca stał się liderem Blaugrany. Miłe słowa na temat „Lewego” wypowiedział niedawno także Carles Puyol. Niestety nie wszyscy doceniają polskiego napastnika. Robert Lewandowski jest ciągle porównywany do Karima Benzemy.

Dziennikarz El Chiringuito, Edu Aguirre jasno dał do zrozumienia, że wyżej ceni reprezentanta Francji. Jego zdaniem ma on większy wpływ na poczynania Realu Madryt. – Sam Lewandowski nie może sprawić, by jego drużyna grała dobrze. Benzema jest do tego zdolny – powiedział.

Na tym jednak nie poprzestał. Hiszpan sformułował też absurdalne zarzuty wobec kapitana naszej kadry. Uważa, że 34-latek zdecydował się na transfer ze względu na pieniądze. Tylko, że wydaje się to nie do końca prawdą. W tym sezonie Polak będzie zarabiać około 10 milionów euro. Z każdym kolejnym sezonem jednak jego pensja ma być coraz większa.

„Lewy” kolejną okazję do zdobycia bramki i potwierdzenia swojej klasy będzie mieć już w środę 7 września. FC Barcelona zmierzy się z Viktorią Pilzno w meczu Ligi Mistrzów. Spotkanie to rozpocznie się o godzinie 21:00.

twitterCzytaj też:

Gwiazda FC Barcelony chwali Roberta Lewandowskiego. Zdradził, co usłyszał zaraz po transferze