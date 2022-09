Nazwał piłkarza Realu Madryt „małpą”. Ostra reakcja ze strony klubu

Jeden z najlepszych zawodników Realu Madryt – Vinicius Junior, który do tej pory zdobył pięć bramek i zanotował trzy asysty w ośmiu meczach, jest na ustach wszystkich hiszpańskich dzienników. Eksperci zwrócili uwagę, nie tylko na jego skuteczność, ale również na jego zachowanie m.in. podczas celebracji strzelonych goli.

22-latek zazwyczaj podbiega do narożnika i zaczyna tańczyć, co wielu ekspertom się nie podoba. Jeden z nich – Pedro Castro poszedł o krok dalej i wygłosił mocny komentarz. – Jeśli strzelisz gola i chcesz po tym tańczyć sambę, to idź na Sambodrom. Na boisku musisz szanować kolegów i przestać zachowywać się jak małpa – powiedział podczas wizyty w programie „El Chiringuito”. Słowa te spotkały się z reakcją klubu.

Reakcja Realu Madryt na słowa o Viniciusie Juniorze

Przedstawiciele Realu Madryt opublikowały oficjalne oświadczenie, w którym możemy przeczytać, że klub potępia wszystkie rodzaje rasistowskiego i ksenofobicznego języka i zachowań w piłce nożnej, sporcie i ogólnie w życiu. „Takie jak godne ubolewania i niefortunne komentarze wygłaszane pod adresem naszego gracza Vinicius Junior” – czytamy.

„Real Madryt pragnie wyrazić swoją sympatię i wsparcie dla Vinicius Junior, zawodnika traktującego piłkę nożną jako postawę życiową poprzez radość, szacunek i sportową postawę” – piszą przedstawiciele klubu.

Zdaniem władz Królewskich piłka nożna jest globalnym sportem, którego przedstawiciele powinni być wzorem wartości i współistnienia. „Klub skierował swoich prawników do podjęcia kroków prawnych przeciwko każdemu, kto wygłasza rasistowskie uwagi pod adresem naszych zawodników” – zakończyli przedstawiciele Realu Madryt.

